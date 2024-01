Straßenverkehr LKW beschädigen zwei geparkte Autos in Velbert

Velbert. Gleich zweimal sind PKW von LKW beschädigt worden. In beiden Fällen machten sich die LKW-Fahrer davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gleich zweimal haben in den vergangenen Tagen LKW in Velbert geparkte Autos beschädigt.

Schwarzer BMW in Velbert beschädigt

Am Dienstag (9. Januar) erwischte es einen schwarzen BMW 118i, der schwer an der linken Seite beschädigt worden. Der BMW war im Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 97 der Kettwiger Straße abgestellt. Bei der Unfallaufnahme vor Ort sicherte die Polizei grüne Fahrzeugteile, die zu einem Lkw gehören könnten. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Schaden an dem BMW beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine Summe von mehreren Tausend Euro.

Im Vorbeifahren touchiert

Am Donnerstag (11. Januar) hat gegen 7.25 Uhr ein bislang noch unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Sattelschlepper beim Befahren der Deller Straße auf die Nevigeser Straße einen weißen Mercedes Vito touchiert und dabei beschädigt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den Schaden, der auf rund 1500 Euro geschätzt wird, zu kümmern.

