Lions spenden für das Friedensdorf

Der Erlös aus dem Lions-Adventskalender geht an das Friedensdorf in Oberhausen. Mit den Jahren sind so rund 450.000 Euro für die Einrichtung zusammen gekommen. Berichte von Mitgliedern, die das Dorf besucht haben, „sind Motivation für uns für das nächste Jahr und bestärken uns darin, dass wir alles richtig machen“, sagt Lions-Präsident Jörg Liebig.

Der Club engagiert sich aber auch vor Ort in Velbert und Heiligenhaus: So unterstützten die Lions beispielsweise den Hospizverein oder organisierten Ausflüge für die Kinder aus der Stiftung Mary Ward in Langenberg.

Neben dem Kalenderverkauf organisiert der Club auch Rallyes, Golfturniere oder Konzerte, um Geld für gute Zwecke zu sammeln.