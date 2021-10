Weihnachtsgeschenke Lieferengpässe drohen im Weihnachtsgeschäft auch in Velbert

Velbert. Händler raten Velbertern, sich zeitig mit Präsenten einzudecken. In vielen Bereichen gibt es verlängerte Lieferzeiten. Und es wird teurer.

Dass die Pandemie den weltweiten Warenverkehr behindert, lässt sich bereits seit Monaten beobachten. Geschlossene Produktionsstätten, Materialmangel sowie aufgrund der großen Nachfrage kaum verfügbare Schiffscontainer sorgen für globale Lieferengpässe in vielen Branchen und machen sich im Dominoeffekt anschließend auch im Einzelhandel und letztendlich auch beim Endkunden bemerkbar. Das diesjährige Weihnachtsgeschäft droht nun ebenfalls darunter zu leiden. So hat der Elektronikhändler MediaMarktSaturn angesichts des anhalten Chipmangels bereits vor Engpässen bei der Verfügbarkeit einzelner Produkte gewarnt.

Unterhaltungselektronik besonders betroffen

Um welche Produkte es dabei handelt weiß Ulrich Schallowitz, Besitzer des gleichnamigen Elektronik- und Musikladens zu gut: „Von längeren Lieferzeiten sind insbesondere Produkte der Unterhaltungselektronik betroffen – so zum Beispiel smarte Lautsprecher, HiFi-Anlagen und Smartphones“. Ausgewirkt habe sich der Warenmangel auch auf die Kaufpreise. „In dem Bereich ist die Ware um 3 bis 5 Prozent teurer geworden.“ Auch für weiße Ware, also Kühlschränke, Trockner und Waschmaschinen müssen Kunden mittlerweile mehr bezahlen. Von der ins Stocken geratenen Chipproduktion sind außerdem elektronische Tasteninstrumente wie E-Pianos oder Keyboards betroffen.

Von Last-Minute-Käufen wird abgeraten

Das Weihnachtsgeschäft in seinem Laden sieht Schallowitz derzeit allerdings nicht bedroht. Ganz im Gegenteil: „Unser Warenlager ist derzeit so gefüllt wie nie, da wir vorsorglich und alle Produkte bestellt haben.“ Vor Last-Minute-Käufen rät der Elektronik-Händler dennoch ab: „Gerade bei beliebten Geschenken wie Smartphones sollte man sich nicht zu viel Zeit lassen.“

Figuren fehlen

Beim Spielwarenladen Brummbär müssen Kunden zwar keine gestiegenen Preise befürchten, doch auch hier zeichnen sich die Auswirkungen des Lieferkettenchaos ab. „Am meisten Sorgen bereiten mir aktuell die Waren von Schleich“ so Inhaber Haaf. Die Figuren der bekannten Marke seien gerade zur Weihnachtszeit ein beliebtes Geschenk für Kinder. Aktuell gäbe es vor allem Lücken im Sortiment der Dinosaurier- und Bayala-Serie. Nachbestellungen seien derzeit zwar für einige Waren möglich, sagt er, doch diese würden erst im nächsten Jahr geliefert werden. Daher rät Haaf dazu, sich schon frühzeitig nach einem Geschenk in den Spielzeugladen umzusehen.

Barbara Knops, Inhaberin des Lieblingsladens, registriert bei vielen Waren verzögerte Lieferzeiten. Foto: Danni Funke

Dynamik der Pandemie

Welche unvorhersehbare Dynamik die Pandemie mit sich bringt, hat auch der Lieblingsladen in vergangenen und diesem Jahr zu spüren bekommen. Als das Geschäft, das unter anderem Tee, Dekoartikel und Schmuck anbietet, in letztem Jahr neu in die Velberter Innenstadt zog, konnte es zahlreiche Kunden verbuchen, bis man allerdings eine Woche vor Weihnachten Corona bedingt schließen musste. „Glücklicherweise waren wir zu diesem Zeitpunkt aufgrund der starken Nachfrage bereits ausverkauft“, erinnert sich Inhaberin Barbara Knops.

Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke Zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken der Deutschen zählten 2020 Gutscheine oder Geldgeschenke. Laut der Statista-Konsumentenbefragung planten im vergangenen Jahr rund 59 Prozent der Befragten Gutscheine oder Geld zu verschenken. Ähnlich gut schnitten mit 57 Prozent Lebensmittel und Süßwaren und mit 55 Prozent Bücher und E-Books ab.

Keramik-Deko fehlt noch

Um diesmal die Kauflust ihrer Kunden auch bis Weihnachten befriedigen zu können, hat Knops bereits Ende letzten Jahres damit angefangen, Nachbestellungen zu tätigen. „Die spätesten Bestellungen gingen im April raus“, so Knops. Zwar seien erste Lieferungen bereits eingingen und das Sortiment bisher gut bestückt, doch sei bei vielen Waren weiterhin kein Ende der verzögerten Lieferzeiten in Sicht. Knops gefürchtet daher, dass einige beliebte Waren wie Keramik-Dekoration aus Schweden nicht rechtzeitig bis Weihnachten nachgeliefert werden.