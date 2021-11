Die kunstvollen Gasfeuerstellen fertigt Daniel Sommer aus Hattingen an. In unterschiedlichen Größen finden sie Platz auf Balkonen und im Garten.

Kunst- und Handwerkermarkt Laternenzauber in Neviges erleuchtet das Schloss Hardenberg

Neviges. 40 Kunsthandwerker und Designer aus ganz Deutschland stellen vor historischer Kulisse ihr Angebot aus. Auf Kinder wartet eine Premiere.

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit lockt der Hardenberger Laternenzauber wieder in und um die Vorburg von Schloss Hardenberg. Dieses Mal findet der stimmungsvolle Kunst- und Handwerkermarkt am Samstag, 13. November, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 14. November, von 13 bis 18 Uhr statt.

Über 40 Aussteller kommen

Allerlei Schönes für Drinnen und Draußen gibt es auf dem Kunsthandwerkermarkt „Laternenzauber" im Schloss Hardenberg zu kaufen. Foto: Peter Preis / FUNKE Foto Services

Vor der Kulisse des Schlosses finden sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Händler ein, die ihre Stände mit Laternen und Lichtern geschmückt haben. Über 40 Aussteller aus ganz Deutschland bieten kunsthandwerkliches Design und künstlerische Objekte an. Von ausgemachte Likören, Honig, Marmeladen oder Gasfackeln für Balkon und Garten vom Hattinger Kunsthandwerker Daniel Sommer, bis zu handgemachten Seifen alte Bauernleinen, Glasarbeiten, ausgefallene Kinder- und Damenmoden, Schmuckkreationen, hochwertige Lederwaren, Holzarbeiten oder Floristik reicht das Angebot der Händler.

Johnny Grant stellt Saxophone aus Bambus her und wird die beeindruckenden Klänge seiner Naturinstrumente an beiden Tagen präsentieren. Essens- und Getränkestände im Innenhof der Vorburg laden zum gemeinsamen Verweilen und Beisammensein ein.

Erstmals mit Laternenumzug

Zum ersten Mal in diesem Jahr findet zudem um 18 Uhr ein Laternenumzug für die kleinen Gäste statt. Im Anschluss gibt es im Innenhof der Vorburg eine kleine Überraschung. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro an der Tageskasse, für Kinder und und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren ist der Besuch kostenfrei. Der Kunst- und Handwerkermarkt findet rund um die Vorburg von Schloss Hardenberg, zum Hardenberger Schloss 1, statt.

