Laternen in Schaufenstern lassen Neviges leuchten

Kein großer Laternenumzug, kein Martinsspiel vor dem Dom. Aber dafür leuchtet Neviges im tristen November – wenn möglichst viele Kinder mitmachen: „Wir möchten unser Dörfchen ein bisschen schön schmücken und dazu noch etwas Gutes tun. Da kam uns die Idee mit den Laternen im Schaufenster“, erzählt Kati Maier, Inhaberin der Boutique „Kati’s Fashion“. Und diese Idee sieht so aus: Kinder basteln Laternen, die dann in den Schaufenstern leuchten. Die Aktion wird tatkräftig unterstützt von der Werbegemeinschaft Neviges.

Pro Schaufenster acht Laternen

WGN spendiert Weckmänner Die Werbegemeinschaft Neviges (WGN ) unterstützt die Aktion der Kaufleute. Zum einen finanziert sie die Gutscheine für die Weckmänner. Jedes Kind, das bastelt, bekommt auch einen Weckmann. Zum anderen finanziert die Werbegemeinschaft den Druck der Flyer und Plakate, die in Schulen, Kitas und Geschäften auf diese schöne Aktion aufmerksam machen.

Pro Schaufenster werden bis zu acht Laternen aufgehängt, die Kinder können sich die Geschäfte, in denen ihre Meisterwerke hängen, selbst aussuchen. „Jedes Kind kann mitmachen, wir waren auch schon in den Grundschulen und Kitas in Neviges und Tönisheide, dort sind jetzt auch alle informiert“, sagt Kati Maier, die sich gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Simone Brix auf viele schöne Laternen freut. Nicht zu vergessen: Die Kinder basteln für einen guten Zweck.

So stimmungsvoll könnte es bald auch in den Schaufenstern in Neviges leuchten. Die Kaufleute freuen sich, wenn viele Kinder mitmachen. Foto: Uwe Zucchi / dpa

„St. Martin hat einst einen Mantel geteilt, da wollen wir jetzt auch Hilfsbedürftige unterstützen“, so die Geschäftsfrau. Jeder, der eine Laterne in den Geschäften schön findet, kann sie gegen eine Spende erstehen. Der Erlös fließt dann zu 100 Prozent in die Obdachlosenhilfe der Awo und der Caritas im Kreis Mettmann. Die Höhe der Spende bestimmt jeder Käufer selbst. „Dann wissen die Kinder auch, wofür sie basteln und sich Mühe geben. Und armen Menschen zu helfen, das passt ja jetzt zu St. Martin“, findet auch Simone Brix, Mitarbeiterin bei „Kati’s Fashion“.

Lieblingsstück reservieren und abholen

Der genaue Ablauf der Aktion sieht folgendermaßen aus: Vom 9. bis zum 14. November können die Kinder ihre Laternen in einem der unten aufgeführten Geschäfte abgeben, als Dankeschön fürs Mitmachen bekommen sie einen Weckmann-Gutschein. Bis zum 20. November bleiben die Laternen in einem Geschäft ihrer Wahl hängen, in dieser Zeit kann sich jeder Interessent eine Laterne reservieren und nach dem 21. November gegen Vorlage des Abholscheins mit nach Hause nehmen. Kati Maier: „In Zeiten wie diesen muss man einfach zusammen halten, und wir Händler wollten zum einen die Kinder für den abgesagten Martinszug entschädigen, dabei auch etwas Gutes tun.“ Es sei erfreulich, wie schnell und unbürokratisch alle an einem Strang gezogen hätten. „Wir haben das ziemlich kurzfristig auf die Beine gestellt.“

Diese Geschäfte machen mit

Bei der „Nevigeser Sankt Martin-Aktion“, so der offizielle Titel, hängen die selbst gebastelten Laternen in folgenden Geschäften: Änderungsschneiderei Rira, Brillen Osthues, Buchhandlung Rüger, Café Edelweiss, Friseur J. Polic, Friseur Schröder, Friseur ten Eicken, Ilonas Kiosk, Jassi’s Nailstyle, Kati’s Fashion, Maiers City-Schuh, Meisters Gartenmanufaktur, Mittagstisch Knapp, Naturfleischerei Janutta, Raumausstatter Reineke, Sander Design Heizkörper, Service Center Neviges, Sonnen Apotheke, Suntimes Reisebüro, Teezeit Meulenkamp, Weinhandel Stellwag und Wortwechsel Rimpel.

Die Leiterin der Sonnenschule Ilona Powilleit findet die Aktion „richtig gut“. Nicht nur in ihren Klassen wird schon eifrig fleißig geschnitten und geklebt. Auf dass Neviges bald bunt leuchtet.