Lastwagen mit 30.000 Litern Bier in Velbert umgekippt

Velbert. Im Kreisverkehr A535 / Metallstraße / Emka-Sportzentrum in Velbert ist ein Sattelzug umgekippt. Die Bergung ist aufwendig.

Am Freitagmittag ist im Kreisverkehr, der die Auf- und Abfahrt der A535 mit der Metallstraße und dem Emka-Sportzentrum in Velbert verbindet, ein Sattelzug auf die Seite gekippt. Dieser ist nach Angaben der Polizei mit rund 30.000 Litern Bier beladen.

Durch das Gewicht des Anhängers und die Beschädigungen gestalte sich die Bergung schwierig, so die Polizei am Nachmittag. Aktuell (Stand 15.30 Uhr) ist die Verbindung vom Kreisverkehr in Richtung Langenberger Straße gesperrt, der von der Autobahn kommende Verkehr kann in Richtung Bahnhofstraße abfließen. Im Zuge der Bergung kann es jedoch zu weiteren Sperrungen kommen, so die Polizei.

Unfall in Velbert: Ein Lastwagen ist an der Metallstraße umgekippt. Foto: Philipp Nieländer

Der Fahrer der polnischen Sattelzugmaschine, der für eine Essener Spedition unterwegs war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert