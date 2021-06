Langenberger Taucher trotzen dem Corona-Stillstand

Tauchtraining im Schwimmbad ist derzeit noch nicht möglich für die Sportler des Tauchsportclubs Langenberg. Aber am See dürfen sie wieder – und das Wetter spielt jetzt auch mit.

Langenberg. Mit digitalen Vereinsabenden hat der Tauchsportclub Langenberg den Lockdown überbrückt. Nun hoffen die Sportler auf die Bäder-Öffnung.

Die Lockerungen der Corona-Schutzverordnung greifen seit Anfang der Woche, das freut nicht nur die Gastronomen sondern auch die Vereine. Allerdings: „Das mit den Lockerungen ist eine spannende Frage“, sagt Christian Schwerte, der Vorsitzende des Tauchsportclubs Langenberg (TSC). Zwar würden sich die mit den sinkenden Infektionszahlen einhergehenden Lockerungen bereits seit Anfang April „positiv für unser Vereinsleben abbilden“.

So sei es etwa möglich gewesen, zu zweit am Vereinssee tauchen zu gehen. Die Beschränkungen für Treffen im öffentlichen Raum waren dabei aber weiter einzuhalten. „Aber ehrlich gesagt“, fährt Schwerte fort, „ist das bei Wassertemperaturen von 12° Celsius nur was für Hartgesottene oder für Besitzer eines Trockentauchanzuges.“ Jetzt, mit dem wärmer werden Wetter, werde diese Option „für alle mehr nutzbar.“ Auf die Öffnung der Schwimmbäder für das Training muss der TSC noch warten, befindet sich aber mit den Betreibern im Austausch. „Die ganz aktuellen Lockerungen haben noch nicht die endgültige Wende für unser Vereinsleben gebracht“, stellt Schwerte fest.

Digitale Vereinsabende

Brian Högström füllt seine Sauerstoffflaschen im Vereinsheim auf. auch das war während des Lockdowns nicht möglich: Das Vereinsheim musste geschlossen bleiben. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Während des Lockdowns hätten die Taucher aber interessante und unterhaltsame Alternativen gefunden, berichten die Vereinsmitglieder Gerd-Thomas Hegemann und Meike Schwerte. Da das Nizzabad seit November geschlossen hatte, fand auch das Training nicht mehr statt, das Vereinsheim musste ebenfalls geschlossen bleiben. So fehlten die Möglichkeiten zum Füllen der Tauchgeräte und zum persönlichen Austausch mit den Vereinskollegen. Darüber hinaus, erzählen die beiden, könne die theoretische Ausbildung nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden. „An das gesellige Beisammensein nach dem Training im Vereinslokal ist überhaupt nicht zu denken.“

Um über den langen Zeitraum den Kontakt zu den anderen Mitgliedern nicht zu verlieren, hatte der Tauchsportclub für den Trainingsabend das digitale Vereinscafé eröffnet. Seit Februar treffen sich dort die Mitglieder freitags ab 19 Uhr regelmäßig online – zu reinen „Klönabenden“, aber auch zu Abenden mit Themen und Vorträgen. Die Referate werden überwiegend von Vereinsmitgliedern gehalten – etwa zum technischen Tauchen: Mit besonders aufwendiger Tauchausrüstung werden dabei extreme Tauchgänge in große Tiefen und/oder von besonders langer Dauer durchgeführt. Weitere Themen waren beispielsweise das Apnoe-Tauchen, besondere Urlaubsberichte sowie Informationen von und über das Shark-Project. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die sich weltweit für den Schutz der Haie einsetzt.

Vortrag über Long-Covid-Folgen

Zuletzt begeisterte der Abteilungsleiter Medizin des Tauchsport-Landesverbandes NRW, Dr. Karl-Heinz Schmitz, mit einem Referat. Zuerst stellte er einen ungewöhnlichen Tauchunfall vor, aus dem auch erfahrene Taucher ihre Lehren ziehen können. Anschließend berichtete er über Post- und Long-Covid-Folgen. Vor allem ging es dabei um die möglichen Auswirkungen auf das Tauchen nach einer überstandenen Corona-Erkrankung.

Wer Interesse am Tauchsportclub hat, findet hier alle Informationen: http://www.tauch-sport-club-langenberg.de

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert