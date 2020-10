Langenberger SG stellt Kinderturnen neu auf

Seit ein paar Wochen dürfen die Sportvereine wieder trainieren, dürfen die Aktiven wieder auf die Plätze und in die Hallen. Doch was draußen unter Corona-Bedingungen noch einigermaßen funktioniert, sorgt in geschlossenen Räumen für viel Arbeit bei den Vorständen.

So auch bei der Langenberger SG: Hier ist zum Beispiel das Eltern-Kind-Turnen wieder angelaufen. „Aber zwei von unseren Übungsleitern haben Familienmitglieder, die der Risikogruppe angehören“, sagt LSG-Vorsitzender Ismet Colak. „Die möchten momentan kein Training geben.“

Gruppen sind optimiert worden

Dafür habe er absolutes Verständnis, zumal die Übungsleiter auch auf ihn zugekommen seien. „Wir haben daraufhin neue Übungsleiter eingestellt“, sagt Colak. „Eine kommt aus dem Erziehungsbereich, eine wird noch ausgebildet.“

Zusätzlich hat er zusammen mit Abteilungsleiterin Christa Heidrich die Gruppen optimiert. Die Teilnehmerzahl richte sich dabei nach der jeweiligen Hallengröße, wenn nötig „haben wir die Gruppe aufgeteilt.“

„BiB“-Gruppen auch wieder aktiv

Und natürliche greife das Hygienekonzept. „Die Erwachsenen müssen dabei die ganze Zeit ihre Maske tragen“, sagt Christa Heidrich, „das ist aber nicht so tragisch, die müssen sich sowieso nicht groß bewegen.“ Die Kinder wiederum dürfen maskenfrei toben.

Auch die „BiB“-Gruppe trainiert wieder. „BiB“ steht für „Babys in Bewegung“ und richtet sich an Eltern mit ihren Babys im ersten Lebensjahr. „Die Kurse laufen“, sagt Christa Heidrich, „allerdings in kleineren Gruppen.“ Sollten sich mehr als zehn Teilnehmer melden, „teilen wir die Gruppe.“

Konkret bedeutet das: „Normalerweise haben wir 90 Minuten pro Kurs“, sagt Trainerin Christa Heidrich. „Teilen wir die Gruppe, hat jede 60 Minuten und dazwischen machen wir eine Pause.“ Das Angebot findet wöchentlich statt, „und wer mitmachen will, sollte sich frühzeitig anmelden“, empfiehlt Christa Heidrich.

Hygienekonzept wird streng umgesetzt

Der Vorsitzender der Langenberger SG, Ismet Colak,mit einer Trainingsgruppe: Unter Coronabedingungen ging es sportartübergreifend nach draußen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Jeder Abteilungsleiter, jeder Übungsleiter ist informiert und gehalten, das Hygienekonzept strikt zu befolgen“, sagt Ismet Colak. Bei den Kontaktsportarten etwa würden alle Teilnehmer registriert – bei jedem Training. Anschließend wird die Liste vier Wochen lang digital gespeichert. „Die Infos können also bei Bedarf jederzeit ans Gesundheitsamt weitergegeben werden“, sagt der Vorsitzende.

Bislang habe der Verein versucht, alle Aktiven so weit wie möglich draußen zu beschäftigen. „Wir haben auf sportartspezifisches Training verzichtet und stattdessen Koordination, Kondition und Athletik trainiert“, sagt Colak. „Jetzt, Richtung Winter, geht das natürlich nicht mehr.“

Mitgliederzahl steigt

Was die Mitgliederzahl anbelange, stehe die LSG trotz Corona hervorragend da: „Das ist der Wahnsinn, was da passiert“, freut sich Ismet Colak. „Wir haben tatsächlich Zulauf. Der Verein wird aktuell vermehrt geschätzt und genutzt.“ Man gehe also eher gestärkt aus der Krise hervor.

„Die Leute haben den Drang, wieder mit anderen gemeinsam etwas zu machen“, glaubt Colak den Grund gefunden zu haben. „Unser Online-Angebot ist zwar gut genutzt worden“, sagt er, „aber das ist doch nicht das Gleiche wie eine gemeinsame Übungsstunde.“

Und wenn dann doch ein Corona-Fall auftritt? „Dann wird die betreffende Gruppe sofort eingestellt“, sagt Ismet Colak. „Da bestehe ich auch drauf.“ Das weitere Vorgehen koordiniere er dann mit dem Gesundheitsamt. „Wir halten die Regeln ein und die Gesundheit geht vor“, bekräftigt der LSG-Vorsitzende. „Aber wer Sport machen will, kann gerne zu uns kommen.“