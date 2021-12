Langenberger Künstlerin stellt ihre neuen Werke aus

Langenberg. Die „Müllprinzessinnen“ der Langenberger Künstlerin Simona Menzner sind nun im Ladenlokal neben Alldie ausgestellt. Sie haben auch eine Botschaft

Das neue Kunstprojekt der Langenbergerin Simona Menzner mit dem Titel „Müllprinzessinnen“ ist ab ab sofort bis zum 31. Januar an der Wiemerstraße 3 zu sehen. Eigentlich hatte die Künstlerin diese Ausstellung bereits für August geplant.

Doch die Flutkatastrophe hatte die bereits vorbereitete Ausstellung komplett zerstört. „Daher bin ich sehr dankbar, dass die LEG Velbert mir direkt neben dem Alldiekunst-Haus einen neuen, großen Schaufensterraum als Präsentationsfläche zur Verfügung gestellt hat“, freut sich Simona Menzner.

„In meinem neuen Kunstprojekt setzte ich mich mit der Thematik Klima und Umwelt auseinander“, erläutert sie. „Für meine Installation habe ich Figuren aus farbigem Kleinplastik gestaltet. Alltäglicher Plastikmüll kombiniert mit Wegwerfartikeln aus Kunststoff – eigentlich für die gelbe Tonne bestimmt – erhält so einen neuen Wert.“

Hinweis auf ungebremsten Plastikkonsum

Ein Grund, „Müllprinzessinnen“ als Titel für das Ausstellungskonzept zu wählen, liege begründet in dem Erscheinungsbild der Figuren: „Der schöne Schein der farbenfrohen Objekte in märchenhafter Gestalt einer Prinzessin ist eine Anspielung auf die Problematik des maßlosen und ungebremsten Plastikkonsums und der damit verbundenen globalen Umweltverschmutzung“, sagt Simona Menzner. Die Figuren hat sie in der freien Natur und am Nordseestrand platziert, um den Bezug zur fortschreitenden Vermüllung der Meere darzustellen.

In der Ausstellung sind neben den Figuren großformatige Fotos auf Leinwand sowie interaktiv ein Video der Kunstinstallation an der Nordsee zu sehen. Weitere Info auf simonamenzner.de

