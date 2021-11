Langenberg: Umleitungen für die Kohlenstraße eingerichtet

Die Kohlenstraße zwischen Nierenhof und Essen wird saniert, die Arbeiten im ersten Bauabschnitt haben am Montag begonnen.

Langenberg. Zwischen Nierenhof und Essen ist die Kohlenstraße gesperrt. Gleichzeitig gibt es mehrere Engpässe. Die Umleitungen führen aber diesen vorbei.

Seit Montag ist die Kohlenstraße zwischen Nierenhof und Essen gesperrt, der erste der drei Sanierungsabschnitte ist an der Reihe. Der Landesbetrieb Straßen NRW nimmt sich die marode Straße zur Brust.

Bahn fährt nicht, Bahnübergang gesperrt

Was viele Langenbergerinnen und Langenberger nun die Sorgenfalten ins Gesicht treibt: Nicht nur diese wichtige Verbindung zwischen Nierenhof und Essen ist gesperrt – auch die S-Bahn S 9 und der Regionalexpress RE 49 fahren seit dem Hochwasser Mitte Juli nicht mehr, da die Bahnstrecke durch die Fluten beschädigt worden ist und nun repariert wird.

Zu allem Überfluss ist auch der Verkehr auf der Bonsfelder Straße in Richtung Langenberg durch eine Baustelle eingeschränkt und wird nächste Woche der Bahnübergang am Bahnhof Nierenhof für wenige Tage gesperrt, um auch dort Hochwasserfolgen zu beseitigen.

Umleitung über Hattingen und Velbert-Mitte

Allerdings – beruhigt der Velberter Stadtsprecher Hans-Joachim Blißenbach – führen die Umleitungen für die gesperrte Kohlenstraße Autos und Lkw weiträumig um die Baustelle herum (siehe Grafik).

Autofahrer weichen ab Nierenhof über die Hattinger Straße, die Nierenhofer Straße (Hattingen) und die Isenbergstraße (Hattingen) und dann weiter über Essener Stadtgebiet aus. Lastwagen fahren in die andere Richtung: Über die Bonsfelder Straße geht es nach Langenberg, weiter durch den Tunnel (Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße), die Bökenbuschstraße hinauf und dann über Rottberger Straße und Rodberger Straße wieder hinunter nach Essen-Kupferdreh.

Drei Bauabschnitte

Die Arbeiten haben auf der Strecke zwischen dem Voßnacker Weg und Eisenhammerweg begonnen, also aus Richtung Hattingen kommend hinter dem Aldi-Markt an der Stadtgrenze. Die nächsten Bauabschnitte starten voraussichtlich im Frühjahr 2022. Zunächst wird der Bereich der Kohlenstraße zwischen Nierenhof und Niederbonsfeld erneuert. Der dritte und letzte Bauabschnitt betrifft den Bereich zwischen Eisenhammerweg und dem Straßenende in Kupferdreh und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen.

Die Landstraße 439 ist eine zentrale Verbindung im Städtedreieck Essen, Hattingen und Velbert. Täglich fahren hier etwa 10.000 Fahrzeuge in Richtung Essen. Rund 2,5 Prozent des Aufkommens entfällt nach Angaben von Straßen NRW auf Schwerlastverkehr (Busse und Lkw). Jetzt investiert der Landesbetrieb etwa drei Millionen Euro aus Landesmitteln in die Erneuerung der Fahrbahn.

