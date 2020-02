Schon im Vorfeld war im Zuschauerraum Enttäuschung zu hören: Enttäuschung über die überschaubare Anzahl Besucher. Gerade mal rund 50 Besucher und Besucherinnen fanden ihren Weg zur Aufführung von „Extrem laut und unglaublich nah“ ins Historische Bürgerhaus.

Das blieb dann auch die einzige Enttäuschung des Abends mit der Burghofbühne Dinslaken und für mehr als anderthalb Stunden wurden die Zuschauer in andere Welten entführt: in die Zeit vor Ende des zweiten Weltkrieges, als Dresden bombardiert wurde, und in den 9. September 2001, als ein Mann namens Thomas Schell während der Anschläge auf das World Trade Center starb. Thomas Schell war der Vater von Oskar, der sich letztlich in der Gegenwart auf Weg in die Vergangenheit begibt.

Beeindruckendes Klangerlebnis

„Ich bin Oskar Schell“, begleitet von einem beeindruckenden Klangerlebnis beginnt das Stück temporeich mit Dialogen auf lichtfreier Bühne. Vater und Sohn reden darüber, wie sie die Welt verändern. Der Vater spricht nicht, projiziert Schattenbilder mit Antworten und Fragen auf die Holzwand, erzählt aus seiner Vergangenheit.

Suche nach dem Glücklichen

Das Publikum wird gefragt, wie glücklich es ist. Immer wenn eine Aussage zutrifft, soll man sich setzen. Immerhin bleiben bis zum Schluss der Messung einige wenige stehen, die offenbar gerade glücklich sind. Dann beginnt Oskars Suche nach dem Schloss, das zu einem Schlüssel passt, den er in einer Vase seines Vaters gefunden hat.

Antonia (17) war wohl die Jüngste unter den Zuschauern: „Es gefällt mir sehr gut, man wurde am Anfang ins kalte Wasser geworfen.“ Sie war mit ihrer Mutter, Frauke Führer, zu dem Schauspiel gekommen. Diese hatte sich inhaltlich mit dem Stück beschäftigt und war begeistert von der Umsetzung: „Wir finden uns in vielen Szenen wieder.“ Ihrer Tochter gefiel das Bühnenbild: „Es ist sehr schlicht, man kann sich dadurch besser die einzelnen Szenenorte vorstellen, die Fantasie kann sich viel besser entfalten.“

Maren Kraus spielt den Oskar bei der Aufführung von „Extrem laut und unglaublich nah“ nach dem Roman von Jonathan Safran Foer. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Ein sehr berührendes Stück“

Tatsächlich war das Bühnenbild auf die wichtigsten Requisiten reduziert, weshalb es Führer in der Schlichtheit „total gut“ fand. Das fand auch Sonja Michels: „Es war ein spannendes Bühnenbild und es wurde mit wenig Requisiten viel Ausdruck geschaffen.“ Ihre Begleiterin, Silke Käbe-Frisch, fand das Stück „wunderschön, wunderschön gespielt. Es ist ein sehr berührendes Stück. Traurig und wunderschön zugleich.“ Beide waren sich einig: „Ein unglaublich spannendes Stück, über das wir noch lange nachdenken und sprechen werden.“

Besucher wurden miteingebunden

Wohl nicht nur inhaltlich, denn das Schauspiel bediente sich vieler interessante Effekte, nutze den Raum im Bürgerhaus und band auch immer wieder die Besucher mit ein. Oskar bleibt entwaffnend ehrlich, zählt seine Lügen auf, wünscht, die Mutter wäre statt des Vaters gestorben und zeigt eine Palette psychischer Störungen: „Öffentliche Verkehrsmittel sind ein nahe liegendes Ziel für Anschläge“, weshalb er nur zu Fuß unterwegs sei.

Die Umkehrmaschine

Am Ende wünscht sich Oskar nur eines: „Wie wäre es mit einer Umkehrmaschine?“ Wenn alles rückwärts liefe, hätte er seinen Vater zurück, dann hätte „Dad rückwärts genauso geklungen wie Dad vorwärts. Stehend applaudierte das Publikum, und es klang, als seien mindestens doppelt so viele Besucher da gewesen.