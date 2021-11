Velbert-Langenberg: Polizei nimmt drei Einbrecher fest

Die Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Velbert-Langenberg drei Männer festgenommen, die in eine Tankstelle einbrechen wollten. Eine Zeugin hatte die Beamten auf die Spur gebracht.

Velbert-Langenberg. Eine Zeugin beobachtet, wie drei Männer in die Tankstelle an der Bonsfelder Straße einsteigen wollen. Die Velberter Polizei schnappt die Täter.

Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen (26. November) drei Einbrecher festgenommen. Gegen 2.45 Uhr hörte eine Zeugin laut Einsatzbericht der Polizei ein lautes Poltern aus Richtung der Tankstelle an der Bonsfelder Straße in Velbert-Langenberg. Sie beobachtete anschließend drei Männer die versuchten, in die Tankstelle einzubrechen. Da dies offensichtlich nicht gelang, flüchteten die Tatverdächtigen in einem älteren Mercedes.

Erfolgreiche Fahndung in Velbert-Langenberg

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und entdeckte einen Wagen mit drei Insassen, auf die die Beschreibung der Zeugin passte, im Bereich Bonsfelder-/Nierenhofer Straße. Die Beamten stoppten das Auto: Da die drei Männer auch nach mehrfacher Aufforderung nicht aus dem Auto stiegen, zogen sie die Polizistinnen und Polizisten aus dem Auto und fixierten sie. Die Tatverdächtigen aus Essen im Alter von 28, 27 und 18 Jahren kamen zur Wache nach Mettmann; in dem Wagen fand die Polizei zwei Reisepässe, die nicht den drei Männern gehörten.

An der Verglasung der Tankstelle entstand durch den Einbruchversuch ein geringer Sachschaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

