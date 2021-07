Langenberg: Netto-Filiale schließt nicht dauerhaft

Langenberg. Die Netto-Filiale an der Kamper Straße in Langenberg bleibt. Doch zunächst muss das Ladenlokal nach dem Hochwasser saniert werden.

Entgegen anders lautender Gerüchte wird der Netto-Markt an der Kamper Straße nicht dauerhaft schließen. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage der WAZ. „Aufgrund des Hochwassers nehmen wir aktuell sowie in den nächsten Tagen in unserer Filiale an der Kamper Straße 12 Aufräumarbeiten vor“, sagte eine Sprecherin. „Danach wird das Objekt entsprechend saniert. Wir bitten um Verständnis, dass wir aktuell aufgrund des Reinigungs- und Sanierungsumfangs keine Aussage über den Zeitpunkt der Wiedereröffnung kommunizieren können.“ Die Netto-Filiale an der Kamper Straße lag in dem Teil der Straße, der vom Hochwasser vergangene Woche überflutet worden war.

