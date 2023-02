Die Löscharbeiten in Velbert-Langenberg an der Weststraße dauern derzeit noch an.

Brand Langenberg: Kfz-Werkstatt steht in Flammen, Häuser evakuiert

Velbert-Langenberg. Eine Werkstatt in Velbert-Langenberg an der Weststraße steht derzeit in Flammen. Die Feuerwehr bekämpft den Brand mit einem Großaufgebot.

Am Mittwochabend steigt eine dichte Rauchsäule über Langenberg auf. Das ist geschehen: Vermutlich gerät gegen 17 Uhr zwischen Weststraße und Feldstraße ein Fahrzeug in einer Kfz-Werkstatt in Brand. Daraufhin fängt auch nach ersten Erkenntnissen der Komplex Flammen, dichter Rauch dringt durch das Dach der Halle.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort an der Weststraße. Die Löscharbeiten in dem verwinkelten Komplex laufen noch, Stand Mittwoch 19.41 Uhr. Mindestens zwei weitere angrenzende Wohngebäude sind wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert worden. Auch die Warn-App NINA teilt mit, dass Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten sollen.

Im Gebäude befinden sich nach Aussage eines Feuerwehr-Sprechers Acetylen-Flaschen. Dabei handelt es sich um ein Gas, das zum Schweißen verwendet wird. Diese Flaschen müssen nun laut Feuerwehr vorsichtig geborgen und 24 Stunden gekühlt werden, da sonst Gefahr droht, dass sie nachträglich explodieren.

Tunnel in Langenberg ist durch Rauchentwicklung gesperrt

Die Zufahrt in den Langenberger Tunnel wurde immer wieder gesperrt, da der Rauch des Brandes in den Tunnel zieht und dadurch die Warnmelder auslöst.

