Im Grunde arbeiten sie schon seit fünf Jahren in dieser Konstellation zusammen und es macht allen so viel Spaß, dass sie nun ein weiteres Mal in die Verlängerung gingen: die Vorstandsmitglieder des Bürgervereins Langenberg.

In der Mitgliederversammlung, die der Verein in seinem Stammlokal Alt-Langenberg abhielt, wählten fast 60 Mitglieder den Vorstand durchweg einstimmig wieder – bei eigener Enthaltung der Gewählten: Wolfgang Werner als Vorsitzenden, Andreas Von der Heyden als stellvertretenden Vorsitzenden, Katrin Arenfeld als Protokollführerin, Joachim Arenfeld als Pressesprecher und Heinz-Jürgen Röling als Kassenwart.

Regelmäßige Sitzungen des Vereinsvorstands

Dass es Spaß macht, zeigt auch die hohe Beteiligung bei allen Stammtischen, darüber hinaus an den Vorstandssitzungen, die mindestens alle zwei Monate, bei Bedarf auch öfter, stattfinden. Rede- und Abstimmungsbedarf haben der Vorstand sowie nun insgesamt sieben Beisitzer – neu dabei ist Holger Pioreck – beispielsweise vor dem Weindorf, das auch in diesem Jahr wieder an zwei Tagen auf dem Mühlenplatz stattfinden wird.

Mit fast 60 Teilnehmern und Teilnehmerinnen war die Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Langenberg gut besucht. Foto: Editha Roetger

Obwohl diese Veranstaltung inzwischen ein Zuschussgeschäft für den Verein bedeutet, wie Kassenwart Jürgen Röling darlegte. Gerade die Auflagen wie mobile Toiletten und die Gema-Gebühren schlagen schwer zu buche. Ihre Verwunderung äußerten die Mitglieder auch gerade über die Höhe dieser Gema-Gebühren.

Geschäftsstelle hat sechs Tage die Woche geöffnet

Vieles sei inzwischen gut organisiert, so dass gar nicht allzu viele Treffen notwendig seien: so beispielsweise das Schmücken des Tannenbaums. Die Veranstaltung und auch der Baum selbst hatten viel Zuspruch gefunden. Vergessen dürfe man auch nicht die Geschäftsstelle, das Schuhhaus Mawick, die an sechs Tagen pro Woche von Brigitte Lambertz und ihrer Mitarbeiterin betreut werde.

Wolfgang Werner resümierte die Themen und Gäste bei den Stammtischen des Jahres 2019 und zeigte seine Begeisterung über die Themenvielfalt der letzten Jahre. Dazu kämen an Aschermittwoch das Heringsstipp-Essen – bei dem sich aktuell in diesem Jahr sogar zwei neue Mitgliedschaften ergaben. Schmunzelnd kam die Frage auf, ob es an dem leckeren Essen der Gaststätte oder dem erlebten Vereinsgeschehen gelegen habe.

Die Dreitagesfahrt nach Papenburg und Oldenburg war genauso erfolgreich und ausgebucht, wie die Tagesfahrten, die im letzten Jahr zu den Fordwerken nach Köln, zur Historischen Stadthalle nach Wuppertal sowie zu der letzten Gießerei in Velbert führten. Außerdem kamen die Kreisrundfahrt mit Empfang durch den Landrat, der Besuch der Villa Hügel und des Heimatmuseums Wülfrath sehr gut bei den Teilnehmern an.

Ein Ohr für die Belange der Langenberger

Velbert Umfangreiche Internetseite und vieles mehr Eine umfassende Internetseite informiert rund um die Aktivitäten des Bürgervereins Langenberg: www.buergerverein-langenberg.de. Auch viele historische Texte sind dort zu finden. Genauso wie in der „Chronik des Bürgervereins Langenberg“ von Rosemarie Goldmann. Anfang des Jahres brachte der Verein einen Flyer raus, der, genauso wie die Webseite , viel Nützliches bereit hält.

„Die Ausflüge unterschiedlicher Art, immer bestehend aus einem informativen Teil und dem Besuch eines Lokals, sind eines der Standbeine des Bürgervereins,“ gesteht Wolfgang Werner. Die anderen Inhalte seien jedoch mindestens ebenso wichtig: „Der Bürgerverein kümmert sich um die Belange Langenbergs, bei denen es hakt. Sei es unter anderem die Situation am Froweinplatz, das Fehlen einer zumutbaren Toilette im Stadtkern, der Umzug des Arbeitskreises Alt Langenberg, hier überall mischt sich der Bürgerverein ein und verschafft sich Gehör bei den Verantwortlichen.“

Die steigenden Mitgliederzahlen bestätigten, so Werner, dass das Engagement des Bürgervereins auf fruchtbaren Boden falle. Gleichwohl würde man sich über weitere engagierte Mitglieder freuen. Dabei gebe es viele Möglichkeiten, sich bei den Aktionen des Bürgervereins einzubringen oder sie einfach zu genießen.