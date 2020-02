In über 120 Ländern wird der Weltgebetstag (WGT) der Frauen ökumenisch gefeiert. „Seit 50 Jahren, 1970 bis 2020, beteiligen sich die Langenberger Kirchengemeinden mit festlich gestalteten Gottesdiensten“, sagt Heike R. Adelberger. Mit der Feier des WGTs im Jahr 1970 wurde damit ein wesentlicher Grundstein für die Ökumene in Langenberg gelegt, die sich auch in anderen gemeinsamen Aktionen widerspiegeln.

So feiern die Evangelische Kirchengemeinde Langenberg und die katholische Kirche St. Michael unter anderem alle zwei Jahre ein gemeinsames Gemeindefest, wandern und betreiben gemeinsam den Eine-Welt-Laden in der Hellerstraße. Der erste ökumenische Gebets-Gottesdienst wurde in der Alten Kirche gefeiert. Seither findet er im Wechsel einmal in der evangelischen Alten Kirche und dann in der katholischen St. Micheal Kirche statt.

Die Pfarrkirche St. Michael in 2018. Die Bänke wurden für eine ökumenische Andacht ausgeräumt, zu der die Besucher selbst die Stühle mitbringen sollten. Foto: RGB / Frei

Grundstein für die Ökumene in Langenberg

„Um das Gemeinsame zu pflegen und mehr voneinander zu erfahren trafen sich die Frauen der verschiedenen Konfessionen zudem schon seit Beginn der 1970er Jahre immer wieder zu Gesprächskreisen und legten so einen Grundstein für die Ökumene in Langenberg“, schaut die Langenbergerin zurück.

Und mit Blick in die Gegenwart sind die Anliegen des Weltgebetstags heute aktueller denn je: Als Basisbewegung gestalten Frauen die Kirche über konfessionelle Grenzen hinweg und in multikultureller Vielfalt. Sie engagieren sich dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können.

Die Frauen aus Simbabwe

In diesem Jahr kommt der Weltgebetstag aus dem südafrikanischen Land Simbabwe. Die Frauen aus Simbabwe haben für den Gottesdienst einen Bibeltext von der Heilung eines Kranken ausgewählt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus. „Damit machen die Frauen deutlich: Diese Aufforderung gilt uns allen. Hier geht es um Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung,“ Heike Adelberger setzt sich auch inhaltlich lange im Vorfeld mit dem Weltgebetstag auseinander.

Velbert Gottesdienst mit Einführung und Kirchcafé An jedem ersten Freitag im März wandert ein Gebet über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Menschen in mehr als 120 Ländern der Welt miteinander. Der diesjährige Weltgebetstag wird am Freitag, 6. März, in der Alten Kirche in Langenberg gefeiert. Um 16 Uhr führt ein kleiner Vortrag über Simbabwe in die Thematik ein. Um 16.30 Uhr beginnt der Gottesdienst. Anschließend lädt das Kirchcafé-Team zum Verweilen ein.

So wüssten die Autorinnen, wovon sie schreiben, denn ihre Situation in dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika ist alles andere als gut. Einerseits ist Simbabwe ein reiches Land: fruchtbar, mit vielen Bodenschätzen, einem angenehmen Klima, weil der größte Teil des Landes auf einer Hochebene liegt, mit wunderbaren Naturparks, den Viktoria-Wasserfällen und wenig Malaria.

Die Briefe wurden zensiert

In scharfem Kontrast dazu steht jedoch die politische und wirtschaftliche Situation: Hyperinflation, Militärputsch, dramatische Wirtschaftskrise, Wahlbetrug, Verschuldung und als Folge daraus eine drohende Hungersnot. Für den Weltgebetstag haben die Frauen aus Simbabwe Briefe über ihr Leben und ihren Alltag geschrieben. Doch diese Briefe wurden zensiert.

„Um sie wirklich zu verstehen, müssen wir zwischen den Zeilen lesen. Dies wollen wir gemeinsam tun, wenn wir den Gottesdienst zum Weltgebetstag feiern“, damit einher geht die Einladung, diesen WGT am Freitag, 6. März, ab 16 Uhr gemeinsam in der Alten Kirche zu feiern. „Ganz herzlich willkommen sind selbstverständlich nicht nur Frauen, sondern alle, die Interesse haben und mitfeiern möchten.“