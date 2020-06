Langenberg: Alldiekunst startet mit ausverkauftem Haus

Langenberg. Die Kultur ist zurück auf der Bühne: Im Alldiekunst-Haus Langenberg gab’s „Die blonde Carmen“ – mit Publikum und einer tollen Geste.

Nach der langen Coronapause ist die Kultur zurück auf – zumindest einer – Langenberger Bühne. Im Alldiekunst-Haus gab’s Swing-Kabarett mit der „Blonden Carmen“, und das sogar vor Publikum. 50 Plätze hatten die Veranstalter angeboten. Und? „Unser Zweifel, ob es schon angenommen wird, wurde ausgeräumt. Wir waren ausverkauft“, freute sich der Vorstand von Alldiekunst nach dem Abend. Durch die niedrige Gästezahl hätten zudem die Hygieneregeln problemlos eingehalten werden können.

Bezeichnend für die Situation der Künstler: Annette Konrad bedankte sich vor dem Publikum bei dem Veranstalter in einer Ansprache von fast vier Minuten Länge dafür, dass sie wieder auftreten dürfe. Freuen dürften sich die Künstlerin und ihre Band auch über die Geste des Alldiekunst-Hauses: Sämtliche Einnahmen dieses Abends gingen an die Künstler, die Veranstalter verzichteten auf ihren Anteil.

Zu zweit an einem Tisch: Um die coronabedingten Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, sorgte das Team von Alldiekunst für ausreichend Abstand zwischen den Besuchern. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Viel Zuspruch der Besucher

„Bei nur 50 Karten, die wir verkaufen können, lohnt sich das sonst für die Band nicht“, hatte Carlo Haak von Alldiekunst im Vorfeld erläutert. Dafür hatten diese 50 Gäste aber einen „großartigen Abend“, lobten die Besucher. Die Saalbestückung mit den Bistrotischen kam gut an und der Auftritt auf der Bühne erst recht: „Ich habe schon viele Musikveranstaltungen bei uns begleitet“, sagte Carlo Haak nach dem Auftritt. „Aber bei keiner Veranstaltung wurde so laut und so oft um Zugabe gebettelt.“

Es sind eben nicht nur die Künstler, die die Auftritte vermisst haben. Und Alldiekunst macht direkt weiter: An diesem Freitag, 3. Juli, startet um 19.30 Uhr der Vinyl-Talk. Wer einen der wenigen Plätze an der Wiemerstraße ergattern möchte, kann sich hier anmelden: info@alldiekunst.com. Für alle anderen gibt es die Möglichkeit, der Veranstaltung im Livestream zu folgen. Den Link gibt es ab 19.15 Uhr auf alldiekunst.com.