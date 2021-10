Langenberg: 29-Jähriger von Trecker eingeklemmt und verletzt

Per Rettungshubschrauber kam der 29-jährige Hattinger in eine Klinik.

Langenberg. Ein 29-Jähriger ist in Langenberg zwischen zwei Traktoren eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er kam per Hubschrauber in eine Klinik.

Ein junger Hattinger ist am Freitag (15. Oktober) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 29-Jährige war mit seinem Traktor auf der Straße Stumpsberg stecken geblieben. Ein 66-jähriger Langenberger wollte dem Hattinger helfen und koppelte seinen Traktor an jenen des Hattingers an, um diesen ein Stück zu schleppen. Das funktionierte, das Fahrzeug des Hattingers kam frei. Nachdem beide dann die Trecker wieder voneinander abgekoppelt hatten, stieg der 66-Jährige in seinen und wollte weiterfahren: Dabei blieb er mit dem Hosenbein an einem Hebel hängen, so dass der Trecker sich in Bewegung setzte. Der Hattinger stand aber noch zwischen beiden Fahrzeugen und wurde eingeklemmt. Er verletzte sich so schwer, dass ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik fliegen musste.

