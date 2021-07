Landtagswahl: Velberter Ratajczak kandidiert gegen Sträßer

Um die CDU-Landtags-Kandidatur im Wahlkreis 39 Mettmann zeichnet sich eine Kampfabstimmung ab: Der Velberter Ratajczak tritt gegen Sträßer an.

Bei der CDU zeichnet sich eine Kampfkandidatur um den Kandidaten für die Landtagswahl ab. Das Velberter CDU-Ratsmitglied Marc Ratajczak will zurück in das Parlament. Auf dem Nominierungsparteitag seiner Partei will er sich nach WAZ-Informationen gegen Martin Sträßer um die Kandidatur im Wahlkreis 39 – Velbert, Wülfrath und Teile Wülfrath – bewerben. Sträßer ist seit 2017 CDU-Landtagsabgeordneter. Die nächsten Landtagswahlen finden im Mai 2022 statt. Ausführlicher Bericht folgt.

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert