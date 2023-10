Kurioser Zwischenfall in Velbert: Lkw gerät unter Schranke

Erneut gab es einen Vorfall am Bahnübergang Kuhlendahler Straße in Velbert-Neviges – dieses Mal mit der Schranke.

Neviges. Schon wieder Vorfall am Bahnübergang Kuhlendahler Straße: Mehr als eine Stunde lang ging auf der Bahnstrecke nichts. Was genau passiert ist.

Schon wieder Aufregung am Bahnübergang an der Kuhlendahler Straße in Velbert-Neviges: Dieses Mal Mal war es ein Lkw, der die Polizei in Atem hielt und für eine Sperrung des S-Bahn-Verkehrs zwischen Velbert-Langenberg und Wuppertal-Vohwinkel sorgte.

Kurioser Grund: Ein Lkw steckte auf den Schienen fest. Gegen 9.40 Uhr, so bestätigt ein Sprecher der Kreispolizei, senkte sich am Mittwoch plötzlich die Schranke am Bahnübergang Kuhlendahler Straße – und zwar genau zwischen Führerhäuschen und Auflieger eines Sattelzuges.

Polizei und Deutsche Bahn kennen den Grund für Zwischenfall in Velbert noch nicht

„Eine Weiterfahrt des Lastwagens war danach nicht möglich“, so der Polizei-Sprecher weiter. Warum die Schranken plötzlich heruntergingen, konnte er indes nicht beantworten. Auch eine Sprecherin der Deutschen Bahn konnte auf WAZ-Anfrage keinen Grund nennen. „Aktuell wird untersucht, warum sich die Schranke gesenkt hat, die Polizei ermittelt.“

S9 und RE49 konnten längere Zeit nicht fahren

Klar sind dagegen die Auswirkungen: Wer auf den Zug angewiesen war, musste Geduld mitbringen: Von 9.40 bis 11.15 Uhr blieb die Bahnstrecke der S9 und des RE49 zwischen Velbert-Langenberg und Wuppertal-Vohwinkel gesperrt.

Erst vor wenigen Tagen, am Freitag, 13. September, war ein Bus gegen die Schranke gefahren und hatte sie ramponiert.

Todesfälle an Velberter Bahnübergang

Der Velberter Bahnübergang Kuhlendahler Straße war in der Vergangenheit aus tragischen Gründen häufiger in den Schlagzeilen: Eine demente Fußgängerin und ein E-Scooter-Fahrer kamen hier ums Leben, weil sie das Rotlicht auf dem nicht beschrankten Fußweg missachtet hatten.

