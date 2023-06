Kuriose Suche: Pfau in Velbert vermisst

Velbert. Seit Sonntagabend wird ein Pfau in Neviges vermisst. Wo er zuletzt gesehen wurde und was man bei einer Sichtung tun sollte bzw. was nicht.

Dass der etwa zwei- bis dreijährige Pfau mal auf Erkundungstour geht, sind Tim Schokolinski und Andreas Bitzka vom Verein „Tiere in Not Niederberg“ schon gewohnt. Doch dieses Mal ist das Tier nicht wieder zurückgekehrt. Das Pfauenweibchen vermisst ihren Mann schon und ruft ständig nach ihm. Wiedergekehrt ist er bislang nicht.

Die beiden aktiven Tierschützer vermuten: „Sein Weibchen hat sich versteckt, um ihr Ei auszubrüten und wahrscheinlich ist er nun auf der Suche nach ihr, weil er sie aus den Augen verloren hat.“ Seit Pfingstsonntag ist das blaugefiederte Tier nun unterwegs und Andreas Bitzka und Tim Schokolinski bitten um Mithilfe: „Wer hat ihn gesehen?“

Zuletzt gab es eine Meldung, dass der Pfau auf dem Schulgelände der Bleibergquelle gesehen wurde.

Der Pfau ist seit Sonntagabend vermutlich irgendwo in Velbert unterwegs. Wer ihn sieht, sollte keine Einfangversuche unternehmen. Foto: Bitzka/Schokolinski

Pfau wird sich abends in Bäume zurückziehen

Der Pfau könnte sich tagsüber auf Wiesen aufhalten, auf denen er Schnecken und Insekten als Nahrung findet. „Abends oder nachts wird er sich wahrscheinlich in Bäume zurückziehen, weil er dort sicher ist“, so Bitzka. Dann „kann man ihn aber sehr gut an seinem Geschrei identifizieren“, erklären die Tierschützer. Dass der Pfau so lange und so weit von zu Hause weg ist, sei für das Tier völlig unüblich.

Wenn ihn jemand sieht „dann bitte nicht versuchen, ihn einzufangen, auch wenn er nur ein paar Meter fliegen kann.“

Das Ehepaar bittet, in dem Fall auf ihrem Handy anzurufen, damit sie das Tier einfangen können: 0157 52 37 51 33

Das auffällige Tier wurde zuletzt auf dem Gelände der Bleibgergquelle in Velbert gesichtet. Foto: Bitzka/Schokolinski

