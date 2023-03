Kulturloewen Velbert bieten viel Programm zum Weltfrauentag

Zusammen mit dem Verein Nippon Velbert bieten die Kulturloewen Velbert einen kostenlosen Selbstverteidigungskurs speziell für Frauen an der Vorburg von Schloss Hardenberg an.

Neviges/Langenberg. Der Weltfrauentag ist Taktgeber für das Programm der Kulturloewen Velbert an diesem Wochenende: Es gibt Kabarett und Workshops.

Der Weltfrauentag ist am Wochenende zwar vorbei, das Programm der Kulturloewen ist dennoch ganz auf diesen Tag ausgerichtet.

„Und wenn schon...“ heißt das Programm der Kabarettistin Liese-Lotte Lübke. Die 34-Jährige steht am Samstag, 11. März, ab 19 Uhr auf der Bühne in der Vorburg von Schloss Hardenberg in Neviges. Einerseits, so heißt es in der Ankündigung der Kulturloewen, ist ein Besuch des Kabarettprogramms von Liese-Lotte Lübke ein Abenteuer. Andererseits sei es abenteuerlich, „wie mutig und direkt diese Künstlerin mit ihrem wilden Charme ihr Publikum begeistert“.

Abenteuerkabarett in der Vorburg

Liese-Lotte Lübke spielt zum Weltfrauentag in der Vorburg von Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges. Foto: Hof Jünger

So wie sich die gebürtige Niedersächsin als Gleitschirmpilotin von den höchsten Bergen stürzt, so ist ihr Soloprogramm: aufregend, frech, stürmisch, frei und frisch. Unerwartet spricht sie gesellschaftliche Tabuthemen an, die unter die Haut gehen und oft merkt man erst später, dass sie das eine oder andere Lied im Grunde genau für uns singt. Ihre selbst geschriebenen Texte und -komponierten Lieder, zu denen sie sich am Klavier begleitet, sind eine Mischung lebensnaher Themen, die sie mit viel Herz, berührend, ertappend, manchmal mahnend und immer aufrichtig mit ihrem Publikum teilt. Karten kosten sowohl an der Abendkasse als auch im Vorverkauf jeweils 15 Euro (ermäßigt 6 Euro) und sind erhältlich unter anderem über www.neanderticket.de.

Der Sonntag, 12. März, ist dann ein Tag zum Mitmachen: Gleich drei Workshops bieten die Kulturloewen an, die Teilnahme ist jeweils kostenlos, eine Anmeldung über anmeldung.theater@velbert.de aber erforderlich.

Workshops für Frauen und Mädchen

Workshop Nummer 1 beginnt um 11 Uhr – so wie alle drei in der Vorburg von Schloss Hardenberg. Er richtet sich an Frauen ab 16 Jahren und findet in Zusammenarbeit mit dem Jiu Jitsu Verein Nippon 1979 aus Velbert statt. Nach einer theoretischen Einführung erfolgen praktische Übungen zur Selbstverteidigung im Freien. Hier stehen die Gefahrenerkennung und –vermeidung, einfache Übungen zur Selbstverteidigung und der Einsatz des eigenen Körpers im Fokus.

Von 11 bis 13 Uhr haben Mädchen zwischen 8 und 13 Jahren die Möglichkeit, im theaterpädagogischen Workshop „Starke Mädchen“ mit Dozentin Svenja Hamel spielerisch die Perspektive auf sich selbst zu richten. Verschiedene Übungen zeigen den Teilnehmerinnen, was in ihnen steckt. Ziel ist, das Selbstwertgefühl zu stärken. Es werden Tipps und Tricks zum starken Auftreten sowie zum Kommunizieren der eigenen Grenzen und Bedürfnisse vermittelt.

Gleicher Inhalt, andere Zielgruppe: Auch für Frauen ab 18 Jahren bietet Svenja Hamel einen Workshop an. „Sicheres Auftreten“ beginnt um 14.30 Uhr. Im Fokus steht hier die Arbeit mit dem eigenen Körper, der Stimme und der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Unter Anleitung haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Übungen auszuprobieren und selbst zu reflektieren.

Svenja Hamel studierte zeitgenössischen Tanz in Schottland und arbeitete bis 2010 als Tänzerin und als Choreographin. Danach beendete sie ihr Studium als Dramatherapeutin (BA) in den Niederlanden.

Musikalischer Ausflug zu den „Nordlichtern“

Das Bürgerhausorchester Collegium musicum Velbert reist musikalisch zu den „Nordlichtern“ – am Sonntag, 12. März im Bürgerhaus Velbert-Langenberg. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Das Bürgerhausorchesters Collegium musicum Velbert ist auch am Sonntag, 12. März, im Einsatz. Ab 18 Uhr ist es im Bürgerhaus Langenberg zu sehen. Dirigent Claus Tinnes hat laut Ankündigung ein „originelles Programm“ zusammengestellt: „Nordlichter“ lautet der Titel.

Zu den deutschen Nordlichtern gehören C. Ph. E. Bach und G. Ph. Telemann, denn beide hatten ihre Wirkungsstätte in Hamburg. Ihre Kompositionen sind jedoch alles andere als schwermütig – diese Eigenschaft wird „Nordlichtern“ ja gerne zugeschrieben.

Und das, so verspricht es das Orchester, werden die Solisten Heike Gorny (Querflöte) mit dem Flötenkonzert d-Moll von Bach sowie Maria Vornhusen und Oliver Nicolai (Horn) mit dem Konzert für zwei Hörner D-Dur von Telemann beweisen. Des Weiteren stehen Werke von Ole Bull, Johan Severin Svendsen und Arvo Pärt auf dem Programm. Den Abschluss bildet die Suite im alten Stil „Aus Holbergs Zeit“ von Edvard Grieg. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro (ermäßigt 6 Euro) unter anderem auf www.neanderticket.de.

>>>Noch mehr Kabarett – und Schauspiel<<<

Lennart Schilgen sieht Verklärungsbedarf. In seinem zweiten Programm dichtet und singt der Kabarettist am Donnerstag, 16. März, ab 19 Uhr in der Vorburg von Schloss Hardenberg in Neviges gegen eine unzureichende Wirklichkeit an. Und entlarvt zwischen den Zeilen, wo die Welt und er selbst sich überall in die Tasche lügen. Karten kosten 15 Euro (ermäßigt 6 Euro) – www.neanderticket.de.

Das Westfälische Landestheater ist einen Tag später, 17. März, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Langenberg zu Gast. „Wir haben Worte“ heißt das Stück nach dem Buch von Georges Salines und Azdyne Amimour. Die beiden Autoren sind auf ihre eigene Weise Betroffene des Terroranschlags auf das „Bataclan“ in Paris 2015 und verarbeiten darin ihre Erlebnisse. Karten gibt es auf www.neanderticket.de.

