Kreispolizeibehörde Mettmann zeigt Flagge gegen Rassismus

Foto: Polizei ME

Rassismus gehört nicht in unser Team" lautet die Botschaft der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Kreis Mettmann. Nach dem Skandal um rechtsradikale Chats bei der NRW-Polizei geben die Kreispolizisten ein Statement ab. Hendele stellt sich hinter die Behörde.

Nach dem Auftauchen von Chatgruppen mit rechter Hetze bei Angehörigen der nordrhein-westfälischen Polizei ist es der Kreispolizeibehörde Mettmann in der aktuellen Situation ein besonderes Anliegen, Flagge zu zeigen: Gegen Extremismus, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. Aus diesem Grund hat die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits am Montag eine Social Media-Kampagne auf ihrer Facebook-Seite sowie auf ihrem Twitter-Kanal gestartet.

„Mein volles Vertrauen“

Unter dem Motto #NichtMitUns zeigt Landrat Thomas Hendele als Leiter der Polizei im Kreis Mettmann Rassismus und Hetze die rote Karte und stellt unmissverständlich klar: „Extremismus, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus haben in der Kreispolizeibehörde Mettmann keinen Platz. Die Bürgerinnen und Bürger können sich sicher sein, dass sie fair und ohne Ansehen der Person von uns gleich behandelt werden. Dabei handeln unsere Polizeibeamtinnen und -beamten professionell, rechtsstaatlich und bürgernah - und sie genießen dabei mein volles Vertrauen!“

Postings in sozialen Netzwerken

Neben diesem Statement von Thomas Hendele veröffentlichte die Kreispolizeibehörde Mettmann in den vergangenen Tagen weitere Postings in den Sozialen Netzwerken - darunter ein Profildesign mit dem Slogan „Rassismus gehört NICHT in mein Team“, welches inzwischen von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreispolizeibehörde genutzt wird und auch allen Bürgerinnen und Bürgern frei zur Verfügung steht

Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei auf ihrer Facebook-Seite zudem eine Collage, die knapp 50 Polizeibeamtinnen, Polizeibeamte sowie Tarifbeschäftigte zeigt, die mit ihrem Gesicht sinnbildlich für die gesamte Polizeibehörde Flagge zeigen gegen rechte Hetze, Rassismus und Ausgrenzung . Mit dieser Kampagne möchte die Kreispolizeibehörde Mettmann Stellung beziehen:Wir stellen uns aktiv gegen Hetze, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Extremismus. Übrigens: Zur Facebook-Seite der Kreispolizeibehörde Mettmann gelangt man unter folgendem Link: https://www.facebook.com/polizei.nrw.me/.