Kreispolizei Mettmann: Generell positive Bilanz an Altweiber

Kreis Mettmann. An Altweiber gab es nur wenige Verstoße im Straßenverkehr oder gegen die Coronas-Schutzverordnungen. Rosenmontag wird wieder kontrolliert.

Bereits im Vorfeld hatte die Kreispolizei verstärkte Kontrollen am Altweiberdonnerstag angekündigt, sowohl im Verkehr als auch in Bezug auf die Einhaltung der Corona-Schutzverordnungen. Die Bilanz fällt positiv aus: Es wurden keine gröberen Verstöße - etwa Partys - gegen die derzeit geltenden Pandemie-bedingten Auflagen festgestellt, zudem ergaben die Kontrollen im gesamten Kreisgebiet in der Zeit zwischen 12 und 20 Uhr nur zwei Vergehen wegen Alkohol und Drogen am Steuer. Allerdings registrierten die Beamten 18 Autofahrer, die während der Fahrt mit ihren Handys beschäftigt waren. Auf die betroffenen Personen wartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Acht Mal mussten die Beamten Geschwindigkeitsverstöße mit einem Verwarngeld ahnden, außerdem gab es sechs nicht angeschnallte Autofahrer und vereinzelte Verstöße beim Abbiegen sowie Missachtung der Vorfahrtsregeln.

Wülfrather mit 400 Gramm Marihuana erwischt

Den richtigen „Riecher“ bewiesen die Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle in Wülfrath: Hier stellten die Polizisten im Wagen eines 28-jährigen Wülfrathers über 400 Gramm Marihuana sicher. Wie sich bei Ermittlungen herausstellte, gehörte das Cannabis seinem Beifahrer. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens, wurde auch die Wohnung des 37-jährigen Wülfrathers durchsucht, hier stellte die Polizei weiteres Betäubungsmittel sicher. Die Kreispolizei Mettmann wird auch am Rosenmontag, 15. Februar, ihre Präsenz im Kreisgebiet erhöhen, erneut Verkehrsteilnehmer kontrollieren und die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung überwachen.