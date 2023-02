Kreis-Verkehrswacht: Alkoholgrenze gilt auch für E-Scooter

Kreis Mettmann. Die Verkehrswacht Kreis Mettmann warnt vor den tollen Tagen vor Alkohol am Steuer. Auf den Lenker umzuschwenken ist auch keine gute Idee.

Die Jecken stehen in den Startlöchern für die heiße Phase der Karnevalssession. Nach einer zweijährigen Auszeit wegen der Corona-Pandemie kann diese in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen in Sitzungssälen und auf der Straße gefeiert werden.

Dabei gilt für alle Besucher der Veranstaltungen die Devise: „Wer trinkt, fährt nicht, und wer fährt, trinkt nicht.“ Das betont auch Jens Jaraczewski-Kuhlen, 2. Vorsitzender Verkehrswacht Kreis Mettmann. „Leider kommt es immer wieder vor, dass sich alkoholisierte Menschen ans Steuer setzen und damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr bringen“, sagt er und rät, nach Alkoholkonsum auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Taxi umzusteigen.

Die Rückfahrt schon vor der Party planen

„Wer schon vorher seine sichere Rückfahrt plant, kommt später erst gar nicht in Versuchung sich betrunken ins Auto zu setzen“, so Jens Jaraczewski-Kuhlen. Er appelliert zudem, dass Personen, die augenscheinlich betrunken sind oder Drogen konsumiert haben, vom Fahren abzuhalten sind. „Natürlich sollen auch Motorrad- und Fahrradfahrer wie Nutzer von E-Scootern auf Alkohol verzichten“, so Jens Jaraczewski-Kuhlen.

Null Promille gelten für junge Fahrer

Wer als Radfahrer mehr als 0,3 Promille hat und nicht mehr ganz sicher unterwegs ist, kann mit einer Strafanzeige rechnen. Bei den E-Scootern gelten dieselben Werte wie bei Autofahrern. „Als Fahranfänger bzw. Personen vor Vollendung des 21. Lebensjahres heißt das null Promille“, weiß der Verkehrsexperte. „Diese Personengruppe sollte beim Feiern also komplett auf Alkohol verzichten, wenn es später noch auf den E-Scooter geht. Das ist vielen der oft jungen Nutzer nicht bewusst“, sagt Jens Jaraczewski-Kuhlen.

Vorsicht auch am nächsten Tag

Wer doch ein Bier, Sekt oder Schnaps zu viel hatte, sollte laut Verkehrswacht Kreis Mettmann auch am nächsten Tag weiter Vorsicht walten lassen. „Alkohol wird nur sehr langsam abgebaut, so dass es sein kann, dass man auch am Morgen nach der Feier noch nicht fahrtüchtig ist“, so Jens Jaraczewski-Kuhlen.

