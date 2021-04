Kreis-Polizei erwischt Katalysator-Diebe auf frischer Tat

Kreis Mettmann. Ein Zeuge hat die beiden Männer bei ihrer kriminellen Aktion beobachtet und die Polizei alarmiert. Verbindung zu anderen Fällen?

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei in Monheim zwei Männer, die sich am Katalysator eines Autos zu schaffen machten. Ein aufmerksamer Zeugen hat sie in der Nacht zu Mittwoch (21. April) beobachtet. Die Polizei ermittelt nun, ob die beiden auch für die Katalysator-Diebstähle in anderen Städten unter anderem in Velbert verantwortlich sind.

Auto aufgebockt

Gegen 2.25 Uhr hatte ein aufmerksamer Anwohner in Monheim am Rhein zwei Männer beobachtet, welche zuvor mit einem Fiat Punto einen Parkplatz zu den Häusern 72-84 angefahren hatten. Unmittelbar machte sich einer der Männer gezielt an einem abgestellten Opel Astra zu schaffen, woraufhin der Anwohner die Polizei informierte. Die Beamten entdeckten vor Ort einen aufgebockten Opel Astra fest und konnten in unmittelbarer Nähe zwei Männer, versteckt in einem Gebüsch, stellen. In dem Gebüsch fanden die Polizisten ein Schneidewerkzeug sowie einen Fahrzeugschlüssel zu dem Fiat Punto. Im Kofferraum lag ein abgeschnittener Katalysator.

Männer aus Osteuropa

Die 29 und 30 Jahre alten Männer mit osteuropäischer Herkunft wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Langenfeld gebracht. Trotz intensiver Ermittlungen ist derzeit noch unklar, ob der in dem Kofferraum aufgefundene Katalysator aus einem aktuellen Diebstahlsdelikt stammt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die diesbezügliche Angaben machen können oder sogar Opfer eines derartigen Diebstahls geworden sind, sich unmittelbar mit der Polizei Monheim, 02173 / 9594-6350, in Verbindung zu setzen.

Ob die Festgenommenen mit den Diebstahlsserien aus den vergangenen Wochen in Verbindung stehen, ist Gegenstand der andauernden, intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei.