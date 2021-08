Kreis Mettmann: Zusätzlicher Impftermin für Jugendliche

Für 12- bis 15-Jährige gibt es in den kommenden Tagen mehrere Termine im Impfzentrum in Erkrath.

Kreis Mettmann. Das Impfzentrum Erkrath bietet am 5. August einen Zusatztermin für Impfungen von 12- bis 15-Jährigen an. Was dabei zu beachten ist.

Um das Impftempo zu beschleunigen, können sich 12- bis 15-Jährige nun auch am Donnerstag, 5. August, von 14 bis 19 Uhr im Impfzentrum Erkrath impfen lassen – mit Biontech und ohne Termin. Mindestens ein Sorgeberechtigter sollte die Jugendlichen dabei begleiten.

Vor der Impfung muss ein Beratungsgespräch mit einem Kinderarzt stattfinden. Außerdem muss vorab der Einwilligungsbogen des Robert Koch-Institut sowie die Bescheinigung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen ausgefüllt werden.

Impfwillige zwischen zwölf und 15 Jahren können auch am Mittwoch, 4. August von 14 bis 19 Uhr, am Freitag, 6. August von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 8. August von 9 bis 19 Uhr ohne Termin das Erkrather Impfzentrum besuchen. Auch die Kinderärzte in der Region würden weiterhin impfen und hätten ausreichend Impfstoff zur Verfügung, so die Kreisverwaltung.

