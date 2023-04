Kreis Mettmann: Verkehrswacht bietet wieder Pedelec-Kurse an

Mettmann. Die Zahl der Unfälle mit Pedelecs steigt. Die Kreis-Verkehrswacht bietet daher Kurse für Anfänger an. Die starten in diesem Monat.

Wie aus der Statistik der Polizei für das Jahr 2022 hervorgeht, ist die Zahl der Unfälle mit Fahrrädern und insbesondere Pedelecs stark gestiegen. In vielen Fällen waren es Alleinunfälle der Fahrrad- und Pedelec-Fahrer/innen. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, bietet die Kreisverkehrswacht Mettmann auch im Jahr 2023 wieder ihre beliebten Pedelec-Kurse an. Wie in den vergangenen Jahren, erklären die Moderatoren die Unterschiede zwischen den einzelnen Techniken und Antriebssystemen. Sie zeigen die richtige Einstellung Ihres Pedelecs und machen mit den Teilnehmenden praktische Übungen, damit sie Ihr Pedelec besser kennen- und beherrschen lernen.

Teilnahme an den Kursen nur mit Helm

Diese Kurse finden statt am: Samstag, 22. April, 13. Mai, 17. Juni, 8. Juli, 12. August, 30. September und 14. Oktober auf dem Gelände der Kreisverwaltung in Mettmann, Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann. Die Kurse beginnen in der Regel um 10 Uhr, dauern ca. vier Stunden und sind kostenlos, da sie vom Bundesverkehrsministerium gefördert werden. Die Moderatoren der Kurse weisen ausdrücklich darauf hin, dass für die Teilnahme an allen Kursen ausnahmslos Helmpflicht besteht.

Zu diesen Kursen muss ein eigenes oder ein Leih-Pedelec mitgebracht werde. Sofern die Teilnahme mit einem Leih-Pedelec erfolgt, ist es wünschenswert, dass sich die Teilnehmenden bitte vorher ausreichend mit diesem vertraut machen. Anmeldungen oder Fragen zu den Kursen per E-Mail an kvwme.gertler@gmx.deoder telefonisch an 0176 / 963 963 91. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Kreisverkehrswacht unter www.verkehrswacht-mettmann.de

