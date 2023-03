Kreis Mettmann macht wieder mit beim Girls und Boys Day

Mancherorts können sich Mädchen am Girls day, wie hier in Berlin, auch in einer Schmiede ausprobieren.

Kreis Mettmann. Jungen und Mädchen können wieder in Berufe hereinschnuppern, die nicht typisch für ihr Geschlecht sind. Freie Plätze für Mädchen im Kreis.

Beim bundesweiten Zukunftstag am 27. April, dem Girls Day und Boys Day, können Jugendliche wieder einmal in Berufe hineinschnuppern, die sonst eher nicht zu den klassischen „Frauen- bzw. Männerberufen“ zählen.

Neben vielen Betrieben und Unternehmen im Kreis beteiligt sich auch in diesem Jahr die Kreisverwaltung wieder an dem Zukunftstag. Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse können so Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Kreisverwaltung bekommen, wie zum Beispiel ins Gesundheitsamt, in die Kantine, in die Abläufe der Kreiskasse, ins Umweltamt und auch die Feuerwehrschule öffnet ihre Tore. Damit bietet sich den Boys und Girls die Möglichkeit, frühzeitig und ohne großen Organisationsaufwand in Berufe hineinzuschnuppern.

Wichtige Kontakte im Kreis ME für die berufliche Zukunft knüpfen

Am Girls’ Day können Schülerinnen neue Bereiche des Berufsspektrums kennenlernen und Kontakte knüpfen, die für ihre berufliche Zukunft wichtig sind. Sie erfahren mehr über die Arbeitswelt und ihre Fähigkeiten, schnuppern bei Mitmachaktionen und Betriebserkundungen in Berufsfelder und informieren sich über Ausbildungsmöglichkeiten.

Das männliche Rollenbild flexibilisieren

Ebenso wichtig ist berufliche Orientierungshilfe für die Jungen: Etwa 50 Prozent der Jungen konzentrieren sich auf wenige typisch männliche Ausbildungsberufe. Am Aktionstag sollen Jungen die Möglichkeit bekommen, ihr Berufswahlspektrum zu erweitern und ihre Vorstellung des männlichen Rollenbildes zu flexibilisieren. Im Kreis Mettmann öffnen am 27. April viele Firmen den Mädchen und Jungen ihre Türen. Über die Aktionssuche unter www.girlsday.de und www.boysday.de finden Schüler und Schülerinnen selbstständig die Angebote von Einrichtungen und Unternehmen in ihrer Nähe, auch die der Kreisverwaltung.

Plätze für Mädchen auf dem Bauhof

Die Plätze für die Jungs sind beim Kreis schon alle vergeben, für die Mädchen aber sind noch einige Plätze frei – etwa auf dem Bauhof. Unter dem Motto „Es geht raus! Schreibtischtäterinnen sucht man hier vergeblich“ sind Mädchen eingeladen, mit anzupacken. Denn der Bauhof ist nicht nur für den Winterdienst, sondern zum Beispiel auch für das Reparieren von Spielgeräten auf Spielplätzen, das Einzäunen von Wanderwegen und viele weitere Aufgaben im Naturschutz.

Auch für einen Tag im Vermessungs- und Katasteramt können sich Mädchen noch anmelden. Dort berechnen sie Flächen, erfahren, was Koordinaten sind, spielen Boccia und nähern sich so fast nebenbei den Grundbegriffen der Vermessung.

