Kreis Mettmann: Impfaktion für jedermann in Hilden

Menschen ab 16 Jahren können sich am Samstag in Hilden ohne Termin impfen lassen.

Kreis Mettmann. Gemeinsam mit eine islamischen Kulturzentrum lädt das Impfzentrum des Kreise Mettmann am Samstag zu einer Sonderimpfaktion für jedermann ein.

Das Impfzentrum des Kreises Mettmann lädt am Samstag, 17. Juli, gemeinsam mit dem Islamisch-Marokkanischen Kulturzentrum in Hilden zu einer Sonder-Impfaktion in der Arrahman Moschee in der Telleringstraße ein. Unterstützung erfährt die Aktion auch von der benachbarten Emir Sultan Moschee der DITIB Türkisch-Islamischen Gemeinde. Beide Gemeinden freuen sich, einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten zu können.

Geimpft wird mit Bontech

Von 10 bis 18 Uhr ist jeder Impfwillige ab 16 Jahren willkommen. Impfstoff steht in ausreichender Menge zur Verfügung. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech. Wer zur Impfung kommt, wird automatisch für den Zweitimpfungstermin vier Wochen später vorgemerkt. Gespräche mit weiteren Moscheevereinen im Kreis wurden bereits aufgenommen. Der Kreis geht davon aus, dass in Kürze auch in weiteren Städten im Kreis solche Impfaktionen angeboten werden können.

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert