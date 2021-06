Kreis ME: Probeweise Live-Streams von Kreistagssitzungen

Mettmann. Kreistag spricht sich für das probeweise Streamen seiner Sitzungen aus. Bewährt sich das Konzept, werden alle Sitzungen übertragen.

Testweise werden Kreisausschusssitzungen und Kreistagssitzungen jetzt live gestreamt werden. Dies beschloss jetzt der Kreistag nach einem Prüfantrag der Piraten.

„Wir freuen uns wirklich sehr, dass alle Kreistagsmitglieder einstimmig für den Beschlussvorschlag gestimmt haben. Das ist der richtige Schritt hin zu mehr Partizipation der Bürgerinnen und Bürger“, freuen sich Thomas Küppers und Andreas Benoit von den Piraten.

Testlauf am 20. September

In einem Testlauf soll nun erst einmal die Kreisausschusssitzung am 20. September 2021 ausschließlich an die Mitglieder des Kreistags per Live-Streaming übertragen werden. In einem zweiten Schritt werden die Kreistagssitzungen am 7. Oktober und am 13. Dezember 2021 per Live-Streaming an die Öffentlichkeit übertragen und anschließend archiviert. Die Erfahrungen und Ergebnisse aus den Pilotsitzungen dienen dem Kreistag als Entscheidungsgrundlage darüber, ob künftig alle Kreistagssitzungen per Streaming übertragen werden sollen.

