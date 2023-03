IT-Sicherheit Kreis ME: Land fördert IT-Sicherheit von kleinen Unternehmen

Kreis Mettmann. Die Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann lädt kleine und mittlere Unternehmen zu einer Veranstaltung zum Schutz vor Cyber-Gefahren ein.

Wie sich kleine und mittlere Unternehmen vor Cyber-Gefahren schützen können und welche Fördermittel sie in Anspruch nehmen können, erfahren Unternehmer aus der Region in einer kostenlosen Infoveranstaltung, zu der das Regionalmanagement Düsseldorf – Kreis Mettmann und die Wirtschaftsförderung des Kreises am 4. Mai um 16 Uhr ins Wilhelm-Fabry-Museum nach Hilden einladen.

Die Anzahl von Angriffen mit Schadsoftware (Viren, Trojanern) steigt dramatisch. Nicht nur Produktions- und Arbeitsausfälle sowie Kosten für die Wiederherstellung der IT-Infrastruktur sind zu befürchten, sondern auch Reputationsverluste durch Ausspähen und Veröffentlichung sensibler und personenbezogener Daten. IT-Angriffe stellen somit eine der größten Bedrohungen für den Fortbestand und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen dar.

Digitale Abwehrkräfte stärken

Doch die Unternehmen sind den Kriminellen nicht schutzlos ausgeliefert, wenn sie in Software, Hardware und Mitarbeiterschulung investieren. Das Land NRW will die digitalen Abwehrkräfte von kleinen Unternehmen stärken – und zwar bevor etwas passiert. Mit bis zu 15.000 Euro Förderbeitrag (80 Prozent Förderquote) können sich Mittelständler nun selbst gegen Bedrohungen aus dem digitalen Raum wappnen und wichtige Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Überblick über die aktuelle Bedrohungslage

Manuel Bach, Referatsleiter im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wird in Hilden einen Überblick über die aktuelle Bedrohungslage liefern und Hinweise geben, wie typische Schwachstellen behoben werden können. Über die Fördermöglichkeiten informiert Matthäus Bialasinski von der Wirtschaftsförderung des Kreises. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter wirtschaftsfoerderung@kreis-mettmann.de .

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert