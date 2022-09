Kreis ME: 101-Jährige von falschen Polizeibeamten betrogen

Mettmann. Falsche Polizeibeamte haben eine 101-Jährige in Mettmann um eine fünfstellige Summe betrogen. Eine Bankmitarbeiterin verhinderte weiteren Schaden

Eine 101 Jahre alte Frau ist in Mettmann Opfer der Masche der sogenannten „Falschen Polizeibeamten“ geworden und erlitt so einen finanziellen Schaden in einer hohen fünfstelligen Summe. Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um erneut und eindringlich vor der Masche der Trickbetrüger zu warnen.

Opfer wurde wochenlang angerufen

In den vergangenen Wochen hatte die Frau immer wieder Anrufe eines Mannes erhalten, der sich am Telefon als „Polizeioberkommissar Strauß“ ausgab. Der angebliche Kripo-Beamte tischte der Seniorin die Lüge auf, ihr Geld sei auf ihrer Bank nicht sicher, da dort ein Betrüger arbeite. In mehreren Telefonaten setzte der vermeintliche Kommissar die 101-Jährige derart unter Druck, dass er sie schlussendlich dazu brachte, ihr Geld von der Bank abzuheben und bei einem Juwelier in Gold umzutauschen. Letztlich überredete er die Dame dazu, das Gold im Wert von einer hohen fünfstelligen Summe in einen Beutel zu packen und diesen vor ihre Tür zu deponieren, wo es dann angeblich von einer Kollegin abgeholt werden sollte.

Bankmitarbeiterin informierte die Polizei

Als die Frau am vergangenen Freitag (23. September) erneut einen Anruf von dem vermeintlichen Kommissar erhalten hatte und sie aufgrund dessen weiteres Geld von der Bank abheben wollte, wurde eine Mitarbeiterin der Bank stutzig und es wurde die Polizei eingeschaltet. Hierbei fiel dann auf, dass die Seniorin schon seit Anfang September Opfer der Betrüger geworden war.

Einfach auflegen

Die echte Polizei stellt klar: Die Polizei wird Sie niemals über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen oder gar Bargeld oder sonstige Wertgegenstände in eine vermeintliche „sichere Verwahrung“nehmen. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Rufen Sie in einem solchen Fall die echte Polizei von ihrem eigenen Haustelefon unter der 110 an.

