Gesundheit Krankenhilfe am Klinikum – Unterstützung in schweren Zeiten

Velbert. Seit nun mehr als 35 Jahren zeigt die Krankenhilfe am Klinikum Niederberg ein großes Engagement für die Patientinnen und Patienten im Klinikum.

Während der Corona-Pandemie und der dadurch bedingten sozialen Isolation von alten und kranken Menschen in Einrichtungen sind „Grüne Damen und Herren“ noch wichtiger als zuvor. Die Ehrenamtlichen um Hartmut Garbisch sind regelmäßig im Helios Klinikum Niederberg im Einsatz.

Dankbar ein persönliches Gespräch

„Es ist uns wichtig, unsere Arbeit für die Patientinnen und Patienten auch gerade in dieser schweren Zeit fortzuführen“ sagt Hartmut Garbisch, Vorsitzender der Krankenhaus Hilfe Niederberg. Auch, wenn sie während der Pandemie nicht in gewohnter Frequenz antreten konnten und auch nicht alles möglich war, ist der Dienst am Krankenbett wichtig für alle Mitglieder. „Wir freuen uns schon darauf, endlich wieder jeden Tag im Klinikum sein zu können. Gerade in diesen Zeiten sind viele Menschen dankbar für ein persönliches Gespräch – für jemanden, der zuhört, mit dem man seine Sorgen teilen kann, und der da ist“ ergänzt Garbisch.

Einfach nur da sein

Die Arbeit der Krankenhilfe am Klinikum Niederberg besteht, neben Gesprächen, Handhalten oder auch einfach nur stiller Anwesenheit, ebenso in der Begleitung unsicherer Patienten und beispielsweise kleiner privater Besorgungen im Krankenhaus (z.B. Zeitungen und Bücher, Getränke). Auch der Bücherwagen, mit dem die Helfer über die Stationen gehen, um Lesestoff zu verteilen, wird von den Patientinnen und Patienten gern angenommen. Der Dienst ist eine Hilfe von Mensch zu Mensch, der die ärztlichen, pflegerischen, therapeutischen und seelsorgerischen Bemühungen um das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten unterstützt.

Weitere Helfer gesucht

Wer sich ebenfalls ehrenamtlich betätigen möchte, kann sich gern mit Hartmut Garbisch in Verbindung setzen. Neue Mitglieder werden immer gebraucht und die Kolleginnen und Kollegen der KKN freuen sich über jeden, der sie gern unterstützen möchten. Kontakt: Hartmut Garbisch, 0151 74331871, E-Mail: h-i.garbisch@t-online.de

