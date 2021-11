Kraft schöpfen für Alltag mit Demenzkranken

Die Pflege eines an Demenz erkrankten Angehörigen bringt die Pflegenden oft an ihre Grenzen.

Velbert. Die Caritas berät Angehörige und Pflegende über die Möglichkeit einer Kur. So können sie auch ihre Gesundheit und Pflegefähigkeit erhalten.

Seit zehn Jahren begleitet und pflegt Petra Müller ihren an Demenz erkrankten Mann, richtet ihr Leben nach seinen Bedürfnissen aus. „Das braucht viel Kraft“, bekennt sie. Dankbar ist sie, dass sie Erholung und neue Energie in einer Kur für pflegende Angehörige schöpfen konnte. „Das kann ich jedem in einer ähnlichen Lage nur dringend empfehlen“, sagt sie. „Zumal die Kurberatung bei dem Antrag hilft.“

Angehörigen zur Seite stehen

„Wir beraten ganz persönlich und helfen gern“, bestätigt Gabi Kuhn, Kurberaterin beim Caritasverband für den Kreis Mettmann in Velbert. „Eine Kur stärkt die eigene Gesundheit und bringt neue Kraft für den Alltag.“ Auch bei Schwierigkeiten während des Prozesses steht sie Angehörigen zur Seite. „Wenn der Antrag einmal abgelehnt wird: Nicht nachgeben“, lautet ihr Rat an pflegende Angehörige. „Selbst, wenn man ein perfektes Umfeld in der Familie und viel Hilfe hat: Einmal ganz rauszukommen und Abstand zu gewinnen, bringt so viel Erholung und neue Kraft“, schwärmt sie.

Individuelle Situation

Pflegenden Angehörigen ist häufig nicht bekannt, dass sie eine Kur – eine stationäre Vorsorge- oder Rehamaßnahme – in Anspruch nehmen können, um ihre Gesundheit und Pflegefähigkeit zu erhalten. Die ganzheitliche medizinische Maßnahme dient der körperlichen und seelischen Stärkung und berücksichtigt die individuelle Situation der Pflegenden. Deren Belastung – sei es körperlich, psychisch, finanziell oder sozial – werde oft unterschätzt, auch von den Betroffenen selbst, erklärt die Kurberaterin.

Geschulte Beratungskräfte

Mit dem Projekt „Kurberatung für pflegende Angehörige“ wurden in Nordrhein-Westfalen die Wohlfahrtsverbände mit ihrem flächendeckenden Netz von 100 Kurberatungsstellen mit ins Boot geholt. Eigens für dieses Projekt geschulte Beratungskräfte können pflegebedürftigen Angehörigen passgenaue Angebote machen, sei es um allein eine Kur anzutreten oder gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen. Nähere Informationen zu den Kuren für pflegende Angehörige gibt es telefonisch bei den Kurberatungsstellen der Caritas Mettmann, 02104 8326860 oder unter 02051 419040.

