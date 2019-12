Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kontakte und Öffnungszeiten der Stadtwerke Velbert

Störungen können bei den Stadtwerken unter folgenden Rufnummern gemeldet werden: 02051 988-555 (Privatkundenservice), 02051 988-200 (Leitwarte) und 02051 98-0 (Zentrale).

Das Kundencenter in der Fußgängerzone ist vom 24. 12. bis 1. 1. geschlossen. Das Geschäftsgebäude, Kettwiger Straße 2, öffnet am 27. 12. von 8 - 13 und am 30. 12. von 8 bis 16.30 Uhr. Der telefonische Kundenservice ist unter 02051 988-555 am 27. 12. von 8 - 13 und am 30. 12. von 8 - 16.30 Uhr erreichbar.