Kondolenzbuch für Heinz Schemken in Alter Kirche

Von Donnerstag, 11. März bis Samstag, 13. März, liegt ein Kondolenzbuch für Altbürgermeister Heinz Schemken in der Alten Kirche aus.

Heinz Schemken im Jahr 2019.: Uwe Möller Funke Foto Services Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Nach dem Tod von Heinz Schemken haben die Velberter Bürger ab kommenden Donnerstag die Möglichkeit, Abschied von dem beliebten Alt-Bürgermeister zu nehmen. Drei Tage lang, vom 11. bis zum 13. März, wird die Stadt jeweils von 10 bis 18 Uhr ein Kondolenzbuch in der Alten Kirche am Platz Am Offers auslegen. Darin kann jeder, der möchte, einen Abschiedsgruß hinterlassen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird darum gebeten, sich für den Eintrag einen eigenen Stift mitzubringen, Zudem gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

Mit 85 Jahren verstorben

Heinz Schemken war am 27. Februar im Alter von 85 Jahren verstorben. Neben seiner 24 Jahre als Bürgermeister der Stadt Velbert, hatte sich Schemken Heinz Schemken in unzähligen Vereinen und Organisationen engagiert..