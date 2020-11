Kollision in Velbert – 35-jährige Beifahrerin verletzt

Bei einer Kollision in Velbert am Mittwochabend wurde eine 35-jährige Beifahrerin verletzt.

Velbert. Bei einer Kollision zweier Kleinwagen in Velbert wurde eine 35-jährige Beifahrerin verletzt. Ein Corsa prallte gegen einen Ampelschaltkasten.

In der Velberter Innenstadt ist eine 35-Jährige am Mittwochabend bei einem Unfall verletzt worden. Die Kollision zweier Kleinwagen führte zu einer zweistündigen Vollsperrung im Bereich des Zentralen Omnibus-Bahnhofes.

Laut der Feuerwehr Velbert fuhr eine 19-jährige Velberterin gegen 18.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Rathaus, als sie an der Kreuzung Nedeerstraße frontal mit dem Ford Fiesta einer 81-Jährigen Frau aus Wülfrath zusammenstieß. Der Corsa sei daraufhin über den Gehweg gegen den Ampelschaltkasten an der Kreuzung geschleudert worden. In dem Ford saßen ebenfalls zwei Beifahrer, eine 35-jährige Velberterin und ein 29-jähriger Velberter.

Für zwei Stunden war die Kreuzung an der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Rathaus Velbert wegen des Unfalls gesperrt. Foto: Foto: Feuerwehr Velbert

Feuerwehr Velbert erhält Meldung: „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“

Fünf Minuten nach der Kollision sei bei der Feuerwehr Velbert die Meldung „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ eingegangen. Diese rückte zusammen mit einem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr und zwei Rettungswagen und einem Notarzt-Einsatzfahrzeug aus.

Am Unfallort hatten allerdings alle Insassen ihre Fahrzeuge selbst verlassen können, so die Feuerwehr Velbert. Die beiden Fahrerinnen sowie die Beifahrer im Ford Fiesta wurden vom Rettungsdienst erstversorgt.

„Die Fahrerin des Opel Corsa wurde anschließend zur weiteren Untersuchung zum Klinikum Niederberg transportiert“, teilt die Feuerwehr mit. Diese traf vor Ort Brandschutzmaßnahmen und streute ausgelaufene Betriebsstoffe mit Ölbindemittel ab. Die Polizei gab sich vor Ort an die Unfallermittlung.

Bei der Kollision in Velbert geht die Feuerwehr von einem „erheblichen Sachschaden“ an den Kleinwagen wie dem Ampelschaltkasten aus. Foto: Foto: Feuerwehr Velbert

Für die Sicherung des demolierten Schaltkastens wurden außerdem die Technischen Betriebe Velbert (TBV) hinzugezogen.

Feuerwehr Velbert rechnet mit „erheblichem Sachschaden“

Bis 20 Uhr waren die Einsatzkräfte vor Ort beschäftigt. Laut Feuerwehr waren die Unfallfahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

An den Fahrzeugen und dem Ampelschaltkasten soll ein „erheblicher Sachschaden in bisher unbekannter Höhe“ zurückbleiben.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Kreuzung an der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Poststraße und Blumenstraße in Velbert für rund zwei Stunden gesperrt. Laut Feuerwehr war der Zentrale Omnibusbahnhof in der Folge nicht erreichbar, „nachdem dieser bereits am gestrigen Dienstag wegen eines verdächtigen Paketes in einem Linienbus für drei Stunden großräumig abgesperrt war.“

