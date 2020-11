Klinikum Velbert: Derzeit sechs Corona-Intensivpatienten

Derzeit (Stand Dienstag, 3. November) gibt es in Velbert 223 positiv getestete Menschen, das sind Elf mehr als am Montag. Bedingt durch die generelle Zunahme der Infizierten werden auch zunehmend mehr Patienten stationär behandelt. Auf Nachfrage der WAZ informiert das Helios Klinikum Niederberg darüber, dass aktuell 30 positiv getestete Coronapatienten stationär behandelt werden, davon sechs auf der Intensivstation.

Durchschnittsalter niedriger als im Frühjahr

Über das Durchschnittsalter der Patienten gibt es vonseiten der Klinik keine Angabe, nur so viel: Es liegt niedriger als zur Anfangszeit der Pandemie im Frühjahr. Insgesamt verfügt die Klinik über 16 Intensivbetten. „Das bedeutet, dass die Station zwar gut belegt ist, aber derzeit über ausreichend Kapazitäten für weitere schwerkranke Notfallpatienten – ob mit oder ohne Covid-19 – verfügt. Zudem sind wir in der Lage, kurzfristig weitere Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen“, erklärt eine Krankenhaussprecherin. Sollte es tatsächlich mal dazu kommen, dass auch diese Kapazitäten erschöpft sind, gäbe es die Möglichkeit die Patienten an das Helios Uniklinikum Wuppertal oder in die Uniklinik Essen zu verweisen. Das Helios Klinikum Niederberg selbst hat keine Hauptabteilung für Intensiv, dies bedeutet, dass die Intensivstation unter der Leitung der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin steht, diese aber interdisziplinär besetzt wird.

Hohe Anzahl an Fachärzten

„Insgesamt sind neun Fachärzte mit Zusatzbezeichnung `spezielle Intensivmedizin` im Helios Klinikum Niederberg tätig. Damit liegen wir, was die Größe der Klinik betrifft, weit über dem Durchschnitt“, so die Sprecherin. Insgesamt arbeiten 41 Mitarbeiter im Bereich der Intensivstation, davon haben 16,5 Mitarbeiter eine Fachweiterbildung, 14,5 davon staatlich anerkannt. Tagesaktuelle Zahlen bezüglich der Auslastung aller Helioskliniken finden sich fortlaufend auf www.helios-gesundheit.de/qualitaet/auslastung.