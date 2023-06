Kleine Schweiz: So sehen glückliche Schützen in Velbert aus

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Bildimpressionen vom Schützenumzug in Velbert-Tönisheide

Fotos vom Umzug des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide

Brauchtum Kleine Schweiz: So sehen glückliche Schützen in Velbert aus

Neviges. Kaiserwetter für das neue Königspaar des SV Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide. Wie viel Spaß alle beim Umzug hatten, zeigen zahlreiche Fotos.

Die Sonne strahlte vom blitzeblauen Himmel, dazu ein leichter Wind – Kaiserwetter beim traditionellen Umzug des Schützenvereins Kleine Schweiz in Velbert-Tönisheide. Begleitet von ordentlich „Tschinderassa bumm“ des Spielmannszugs Blau-Weiß Essen Heisingen, setzte sich der Zug pünktlich um 11 Uhr auf der Nevigeser Straße in Höhe der Sparkasse in Marsch. Einmal quer durchs Dorf, ein Stückchen über die Kuhlendahler Straße und schließlich ab zum Frühschoppen auf den Platz der ehemaligen Getränkehandlung Peibst. Hier haben die „Schweizer Buben“ auch ihren Schießstand.

Schützen in Velbert-Tönisheide feiern Vereinsjubiläum

Neben den Schützen der Kleinen Schweiz machte der Hardenberger Schützenverein beim Umzug mit sowie der SV „Freischütz Langenberg“, der SV Wülfrath und die Nachbarn des SV Dönberg. Grund zum Feiern gab es jede Menge, nicht nur für das neue Königspaar Michael und Karin Helbig: Beim Schützenfest „auf Tönisheide“, wie die Einheimischen sagen, wurde auch der 100. Geburtstag des Vereins gebührend begangen. Beim Bürgerschießen hatte ein versierter Schütze von nebenan die Nase vorn: Neuer Bürgerkönig ist Karsten Schulz, der frisch gekrönte König des Hardenberger Schützenvereins aus Neviges.

Mehr Fotos auf www.waz.de/velbert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert