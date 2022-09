Kleine Konzerte ließen Velbert-Langenberg erklingen

Velbert. Im Rahmen der Reihe Viertelklang lockten kurze Opern, Kurzgeschichten und gleich mehrere Konzerte nun auch nach Velbert-Langenberg.

Viertelklang hieß es am Samstag in Velbert-Langenberg: Vom späten Nachmittag an lockten ganz unterschiedliche Konzerte an immer wieder neue Orte. Ob eine Kurz-Oper an der Rosenhaustreppe oder Kurzgeschichten im alten Vereinshaus war die Bandbreite des Angebots groß. Im Bürgerhaus spielten die Fiesta Poets, etwas mehr Publikum wäre hier jedoch wünschenswert gewesen.

Etwas mehr Zuschauer hätten sich die Veranstalter sicher gewünscht. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Viertelklang ist ein musikalisches Festival im Bergischen, das unter anderem auch in Heiligenhaus, Remscheid und Wuppertal stattfindet. Ziel ist es, jedes Jahr ein anderes Viertel in einer Stadt zum Erklingen zu bringen.

