Kleine Könige zu Besuch beim Velberter Bürgermeister

Velbert. Eine Delegation der Velberter Sternsinger hat im Rathaus vorbeigeschaut. Sie brachten dort auch ihren Segen an.

Bürgermeister Dirk Lukrafka hat im Velberter Rathaus Sternsinger empfangen, um die diesjährige Aktion zu unterstützen und den Segensspruch der Sternsinger in Empfang zu nehmen. Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ stehen die Bewahrung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Fokus.

Bürgermeister Dirk Lukrafka hilft dem kleinen König beim Anbringen des Segens im Rathaus. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Südamerika steht diesmal im Fokus

Brandrodung, Abholzung und die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen zerstören die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung der südamerikanischen Länder Amazoniens. Dort und in vielen anderen Regionen der Welt setzen sich Partnerorganisationen der Sternsinger dafür ein, dass das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt umgesetzt wird.

Die Sternsinger klingeln auch in diesem Jahr wieder in Velbert an verschiedenen Haustüren, um zu singen und für ihre Aktion zu werben. Parallel werden Spenden auch in der Pfarrei von St. Michael und St. Paulus entgegengenommen und an das Kindermissionswerk weitergeleitet. Alternativ sind Überweisungen auch direkt an das Kindermissionswerk möglich. In der Pfarrei wird der Segen an Spenderinnen und Spender verteilt.



