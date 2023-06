Kino, Theater, Konzerte, Partys: Auf ins neue Forum Velbert

Velbert. Volles Kulturprogramm in Velbert: In der neuen Spielzeit wird auch das „Forum Velbert“ zur Bühne. Mit einem Angebot, auf das viele gewartet haben

Die Vorfreude ist riesig bei den „Velberter Kulturloewen“, wie Betriebsleiterin Dr. Linda Brücher strahlend sagt. Nicht nur auf das abwechslungsreiche Programm, das das Team für die Spielzeit 2023/024 auf die Beine gestellt hat. Die Kulturloewen fiebern auch der Eröffnung des „Forum Velbert“ am 24. September entgegen.

Endlich wieder eine Spielstätte in Velbert-Mitte, endlich wieder Theater, Konzerte und mehr mitten in der Stadt – wobei die Vorburg Schloss Hardenberg in Neviges und das Historische Bürgerhaus in Langenberg als Spielstätten nichts an Stellenwert einbüßen. Worauf viele sehnsüchtig gewartet haben: Das „Forum Velbert“ wird schon bald zum Kino-Saal, ohne Eis und Nachos, aber dafür mit anspruchsvollen Filmen.

Neue Mitarbeiterin bei den Velberter Kulturloewen eingestellt

„Wir arbeiten daran, die Lizenzen für neue Filme zu bekommen. Und es sieht sehr gut aus“, kündigt Linda Brücher an. In etwa zehn Wochen könne man Konkreteres sagen, ein genauer Termin zum Start stehe noch nicht fest. Geplant ist, Filme mit Niveau zu zeigen, wenn der große Theatersaal im Forum frei ist. „Wir sind aber keine Konkurrenz zu Cinestar“, betont die Leiterin der Kulturloewen. Für das Kino-Angebot wurde eigens eine neue Mitarbeiterin eingestellt: Linda Kresken verstärkt ab sofort die Kulturloewen im Bereich „Eigenveranstaltungen.“

Auch „Der Kleine Lord“ ist im Forum Velbert zu sehen

An allen drei Spielstätten ist das Programm riesig, „die Menschen sollen die Möglichkeit haben, dem Alltag zu entfliehen, regelmäßige kulturelle Abende machen glücklich, davon bin ich fest überzeugt“, so Linda Brücher. In dem 650 Plätze fassenden Forum Velbert könne man wirklich jede Zielgruppe ansprechen. So sei der Klassiker „Der Kleine Lord“ im Dezember eine wunderbare Gelegenheit, sich die neue Spielstätte mit der ganzen Familie anzusehen. Ansonsten bleibt das Kinder- und Jugendtheater im Großen und Ganzen aber in der Vorburg Schloss Hardenberg beheimatet.

Halloween-Party und das Weihnachtsoratorium stehen auf dem Programm

Die Polnische Kammerphilharmonie Sopot ist zu Gast im Historischen Bürgerhaus Foto: Velberter Kulturloewen

Feiern, Spaß haben, – auch das ist im Forum möglich und sogar erwünscht, etwa auf der „Halloween Party“ am 31. Oktober, bei der „School’s out Party für Abschlussgänge oder auch beim ewig jungen Kult-Musical „Blues Brothers“ im Mai 2024. Das Programm umfasst alle Sparten, auch auf Opern wie „Romeo und Julia“, oder „Turandot“ kann man sich im Forum freuen, ebenso auf Schauspiel: So zeigt das Berliner Kriminaltheater „Die Therapie“, nach Sebastian Fitzek. Höhepunkte aus dem Spielplan heraus zu picken, das sei quasi unmöglich, merkt Anja Franzel an, bei den Kulturloewen zuständig for die Programmkonzeption. Auch die Sparte „Tanz“ ist vertreten mit den Performances „Digital Twin“ und „Dance ‘n speak easy. Konzertfreunde kommen ebenfalls nicht zu kurz. So stehen im Forum etwa ein Weihnachtsoratorium und auch ein Neujahrskonzert auf dem Programm.

Soweit zum Forum, im Bürgerhaus Langenberg darf man sich auf unter anderem auf die „Musik-Comedy-Stand -Up Show“ freuen, den Evergreen „Velberter Lachnacht“ oder auf das Ensemble Kom(m)ödchen Düsseldorf mit dem Kabarett-Programm: „Quickies. Schnelle Nummern zur Lage der Nation“. In der Vorburg Schloss Hardenberg laufen wieder drei Theaterfestivals.

„Velberter Kultursommer“ mit viel Jazz

Auch der „Velberter Kultursommer“ – alle Angebote sind kostenlos – kann sich sehen lassen: Open-Air-Jazz, am Schloss beginnt jeweils 11 Uhr, Termine: Sonntag, 18. Juni: Jazz Steiger, Sonntag, 2. Juli: Jo Schneider, Sonntag, 16. Juli: Metromara. Für Erfrischungen ist gesorgt. Im Rahmen der Filmschauplätze NRW läuft am Donnerstag, 13. Juli, in der Vorburg Schloss Hardenberg der Streifen „Wie im Himmel“, Start ist bei Einbruch der Dunkelheit. Und am Freitag, 8. September, 17 Uhr und 19.30 Uhr, gibt’s bei der Neanderland Biennale mit „Lokstoff“ Theater auf dem Offersplatz. Platzgarantie nur nach vorheriger Anmeldung auf www.neanderland-biennale.de.

>>>Der Vorverkauf startet am 14. Juni

Der gesamte Spielplan steht im Netz auf www.kulturloewen.de. Hier sind auch Tichets buchbar, ebenso an folgenden Vorverkaufsstellen: In Langenberg: Buchhandlung Kape, Hauptstraße 58; in Neviges: Weinhandlung Stellwag, Elberfelder Straße 65; in Velbert-Mitte: Velbert-Marketing (Schloss- und Beschläge-Museum), Heinz-Schemken-Platz 1.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert