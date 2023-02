Die Ausstellung „Lichterspiel“ am Gymnasium Langenberg war 2022 so erfolgreich, dass die Schule die Aktion nun wiederholt.

Kultur in Velbert Kindertheater in Neviges und Lichterspiele in Langenberg

Velbert. Beim Kindertheater in Velbert-Neviges dürfen die Kleinen mitmachen, im Gymnasium Langenberg wird es farbenfroh zu den „Lichterspielen“.

In der Vorburg von Schloss Hardenberg in Neviges steht am Sonntag, 26. Februar, um 16 Uhr ein Theaterstück für Kinder auf dem Programm. Das Helios Theater Hamm zeigt „Kreise“: Der Kreis des Lebens, der Freundeskreis, der Familienkreis, der Umkreis. Der Lauf der Jahreszeiten. Das Planetensystem. Alles verläuft in Kreisen. Statt des bekannten roten Fadens ist es in diesem Stück die sinnliche Entwicklung, die man als Handlung wahrnimmt. Ein künstlerisches Stück für die Allerkleinsten mit Sand, Puppen und Musik. Am Ende werden die Kinder durch das gemeinsame Spielen miteingebunden. Einlass ist gegen 15 Uhr, Karten kosten sowohl an der Tageskasse als auch im Vorverkauf 7 Euro (ermäßigt 5 Euro) und es gibt sie auf www.neanderticket.de.

Farbenfroh wird es am Freitag, 3. März, im Gymnasium Langenberg an der Panner Straße. Schon zum zweiten Mal werden einen Abend lang die Räume der Schule in besonderer Weise ins Licht gesetzt. Denn nach dem großen Erfolg im Jahr 2022 präsentieren die verschiedenen Fach- und Schülergruppen wieder vielfältige Werke und Aktionen rund um das Thema Licht und Schatten. Dabei freuen sich die beiden Organisatorinnen Laura Grönig und Angelika Stodt besonders darüber, dass nahezu alle Fachbereiche der Schule ihre kreativen und individuellen Interpretationen des Themas zeigen. Der Einlass startet um 18.30 Uhr am Haupteingang, Panner Straße 34. Gegen 21 Uhr schließt die Ausstellung. Der Eintritt ist frei.

Zwei Veranstaltungen sind verlegt worden: Das Armada Theater kommt mit „Der kleine schwarze Fisch“ statt am Sonntag, 26. Februar, erst am 18. Februar 2024 ins Alldiekunst-Haus. Die Toto-Tribute-Band „To Tos“ sollte am 4. März bei Alldie spielen, kommt jetzt aber erst am 9. März 2024.

