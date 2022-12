Kinder-Winter Theaterfestival und jede Menge Chor-Konzerte

Velbert. Die Kulturloewen Velbert präsentieren ihr jährliches Theaterfestival für Kinder ab 4 Jahren und die Chöre sorgen für festliche Stimmung im Advent

Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit…. So fängt ein recht bekanntes Karnevalslied an – und der Text trifft auch auf Velbert zu. Denn hier richten die Kulturloewen jedes Jahr in der Adventszeit das Kinder-Winter Theaterfestival aus. So auch in diesem Jahr. Alle Veranstaltungen des Festivals – bis auf die Abschlussaufführung – finden in der Vorburg von Schloss Hardenberg in Neviges statt.

Los geht es am Samstag, 3. Dezember, mit dem Figurentheater „Armer Esel Alf“ nach dem Kinderbuch von Cora Annett, Beginn ist um 16 Uhr. Das Stück richtet sich an Kinder ab 4 Jahren und es geht um einen Esel, der sich gegenüber den anderen Tieren benachteiligt fühlt – bis er eine großartige Idee hat.

Die Hör- und Schaubühne Stuttgart präsentiert am Sonntag, 4. Dezember, um 16 Uhr „Das Schokoladenschiff“, ein Stück ebenfalls für Kinder ab 4 Jahren: Ein kleines Mädchen wünscht sich nichts sehnlicher, als dieses Schiff, doch ihre Familie kann das nicht bezahlen. Wird es gelingen, das Herz der Ladenbesitzerin zu erweichen?

Am dritten Adventswochenende geht das Figurentheater Vagabündel mit Kindern ab 4 Jahren auf die Suche: „Ein Rentier sucht Weihnachten“ beginnt am Samstag, 10. Dezember, um 16 Uhr. Die Compagnie Les Voisins präsentiert einen Tag später, am 11. Dezember, ebenfalls um 16 Uhr „Drei Wintermärchen“, ebenfalls für Kinder ab 4 Jahren.

Das Abschlusswochenende beginnt am Samstag, 17. Dezember, um 16 Uhr mit „Der Zauberlehrling“, aufgeführt vom Theater Mika & Rino und richtet sich an Kinder ab 5 Jahren. Es folgt am Sonntag, 18. Dezember, die Abschlussvorstellung: Um 11 Uhr steht das Pindakaas Saxophon Quartett mit „Nussknacker und Mausekönig“ auf der Bühne – ausnahmsweise im Bürgerhaus Langenberg.

Die verschiedenen Produktionen des Festivals sind eingebettet in ein vorweihnachtliches Rahmenprogramm und werden gefördert durch das Kultursekretariat Gütersloh des Landes NRW. Tickets gibt es über www.kulturloewen.de oder www.neanderticket.de zum Preis von jeweils 7 Euro (5 Euro ermäßigt). Die Karten für die Abschlussveranstaltung kosten 12 Euro (ermäßigt 6 Euro).

Was sonst noch so bei den Kulturloewen ansteht

Das Ensemble des Kom(m)ödchens Düsseldorf ist schon am Freitag, 2. Dezember, im Bürgerhaus in Langenberg zu Gast. Foto: Kom(m)ödchen

Bereits morgen, Freitag, 2. Dezember, ist im Bürgerhaus Langenberg mächtig was los: Mit seinem neuen Stück „Bulli. Ein Sommermärchen“ nimmt das Kom(m)ödchen seine Zuschauer mit auf eine Reise – eine Reise. Beginn ist um 19 Uhr, den Einlass zur Veranstaltung wird der Velberter Meisterchor Chorisma musikalisch untermalen. Tickets gibt es auf www.kulturloewen.de.

Vierzehn Tage später, am 16. Dezember, sind Götz Schubert (Lesung) und Manuel Munzlinger (Oboe) im Bürgerhaus Langenberg. Ab 19 Uhr präsentieren die beiden ihr „Musik/Hör/Spiel“ „Friede, Freude, Weihnachtskekse“. Karten kosten 15 Euro (ermäßigt 6 Euro) und sind erhältlich über www.kulturloewen.de.

Mit einer Jazz-Matinee in der Vorburg Schloss Hardenberg in Neviges endet am Sonntag, 18. Dezember das Kulturjahr 2022 der Kulturloewen. Ab 11 Uhr ist das Duo Duppler-Schmid zu hören mit seinem Programm „Hringferð“ – das ist Isländisch und bedeutet so viel wie Rundreise. Die beiden Musiker bewegen sich dementsprechend durch die Musik ihrer zweiten Heimat Island. Karten kosten 8 Euro (ermäßigt 6 Euro) und sind erhältlich auf www.kulturloewen.de.

Chöre begleiten die Adventszeit

Die Kantorei Velbert singt ihr Weihnachtskonzert am Sonntag, 4. Dezember, wieder – wie hier im Bild 2019 – in der Christuskirche. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Adventszeit ist auch die Zeit der Chöre. Los geht es am Sonntag, 4. Dezember, mit dem Auftritt der Kantorei Velbert. Unter der Leitung von Frank Schreiber bringt der Chor um 18 Uhr in der Christuskirche Velbert das Oratorium „Die Geburt Christi“ des österreichischen Komponisten Heinrich von Herzogenberg zur Aufführung. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro für Schüler und Studenten) im Ticketshop im Schloss- und Beschlägemuseum, Oststraße 12, und bei Brummbär, Bahnhofstraße 5 (jeweils Velbert-Mitte), sowie bei den Chormitgliedern und an der Abendkasse.

Der Essener Projektchor unter Leitung des gebürtigen Velberters Björn Christoff Spörkel lädt am, Samstag, 10. Dezember, zu seinem Programm „O come, o come“ ab 19.30 Uhr in die Kirche St. Marien an der Kolpingstraße in Velbert-Mitte ein. Es erklingen traditionelle englische Christmas Carols und andere weihnachtliche Chorliteratur. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Der Velberter Männerchor ist am dritten Adventswochenende im Einsatz: Am Sonntag, 11. Dezember, beginnt das Konzert um 17 Uhr im Mariendom Neviges. Zusammen mit dem Tenor Johannes Groß und der Sopranistin Julia Bachmann werden altbekannte Weihnachtslieder geboten. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei allen Sängern.

Weitere Termine in Velbert Die Musik- und Kunstschule lädt am 3. und 4. 12. zum Konzert ins Bürgerhaus Langenberg: Beginn am Samstag ist um 18 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr. Infos zum Kartenverkauf gibt es unter 02051 262870. Die Teams des Stadtteilzentrums Langenberg, des Jugendzentrums Langenberg und des CVJM Langenberg laden zur Kinderadventsdisco ins Jugendzentrum an der Vogteier Straße ein. Die Disco am Donnerstag, 8. 12., richtet sich an Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt kostet 50 Cent. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr spielt sein Adventskonzert am Sonntag, 11. 12., um 16 Uhr im Bürgerhaus Langenberg. Karten kosten 15 Euro und sind u. a. erhältlich bei Augenoptik Luckas (Mitte), Optik Weiskamp (Langenberg) sowie bei allen Musikerinnen und Musikern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert