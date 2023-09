Kinder und Schlümpfe lieben das Velberter Schlangenfest

Auch die Raupe Nimmersatt und Schlumpfine höchstpersönlich statteten dem Schlangenfest 2023 in Velbert einen Besuch ab.

Velbert. Basteln, Spielen, Spaß haben – an fast 40 Stationen. Das diesjährige Schlangenfest ist bei bestem Wetter ein voller Erfolg. Hier erste Bilder.

Esma fühlt sich im wahrsten Sinne des Wortes wie eine Königin. Die Siebenjährige durfte am Stand der Tanz- und Theaterschule AliBo in ein Kostüm schlüpfen und genießt es nun sichtlich. „Glaub aber nicht, dass du jetzt alles bestimmen kannst“, sagt die Mutter lachend und macht ein Foto von ihrer Prinzessin.

Bei bestem Wetter ist das Schlangenfest, das sich durch die Fußgängerzone zieht, gut besucht. Am Trampolin und der Piratenschiff-Hüpfburg auf dem Offers bilden sich – passend zum Namen des Festes – lange Schlangen, nebenan bei der Feuerwehr und dem THW dürfen die Kinder ein brennendes Haus löschen, „riiiiesenlange Nägel“, wie Paul (5) in ein Holzbrett schlagen oder in einem der großen Einsatzfahrzeuge Platz nehmen.

Wo bitte geht’s denn zum Forum Velbert? Diese Herren wissen es. Foto: Philipp Nieländer

Dicht umlagert auch der Stand der WAZ: Celine malt gerade ein Einhorn aus – natürlich mit rosarotem Horn, während ihr Bruder Max sich Waschbär „Checky“ für seinen Ansteck-Button ausgesucht hat.

Auf dem Platz am Offers in Velbert präsentieren sich beim Schlangenfest unter anderem die Feuerwehr und das THW. Kinder können dort aber auch auf einem Bungeetrampolin oder einem Piratenschiff hüpfen. Foto: Philipp Nieländer

In der Fußgängerzone ist plötzlich ein lauter Schrei zu hören: „Da ist Schlumpfine!!!“ Und schon gibt es für Fiona kein Halten mehr. Sie möchte unbedingt ein Foto mit der blauen Schlumpfdame machen. Seit sie vor zwei Jahren mit ihren Eltern in Oberhausen in einer Schlumpfausstellung war, ist sie riesengroßer Fan, hat auch alle Comics aus der Sammlung von Papa Thomas gelesen. „Das ist super hier!“, findet die Zweitklässlerin.

Maike und Lucy sangen mit den Kindern in Velbert den Song „Keine Langeweile mehr!“ Foto: Philipp Nieländer

Auch die Raupe Nimmersatt, eine Fee und andere Figuren sind in der Stadt unterwegs – und sorgen für leuchtende Kinderaugen.

