Khaartastrophe oder Krehaartiv? So heißen Velberts Friseure

Velbert/Heiligenhaus Besonders Friseure sind kreativ in der Namensgebung der Salons. Wir haben uns in Velbert und Heiligenhaus nach außergewöhnlichen Namen umgeschaut

Ein guter Friseur versteht sein Handwerk. Er arbeitet präzise, aber benötigt stets auch ausreichend Kreativität, um die Wünsche der Kunden am Kopf umzusetzen.

Meister der Kreativität sind Friseure allerdings auch mit Abstand in der Namensfindung ihrer Salons. Kein anderes Metier für Körperpflege weist so viele Wortspiele auf, wie die Friseure und so gibt es auch in Velbert weitaus mehr als Bezeichnungen als „Haarstudio“ oder „Coiffeur“.

Die Kreativität stellt direkt der Friseur „Creahairtiv“ in Velbert-Langenberg an der Hauptstraße mit seiner Namensgebung unter Beweis. „Haargenau“ hat sich das Team um Inhaber Rüdiger Hoffmann in Langenberg an der Hattinger Straße überlegt, ob der Name für ihren Friseursalon passend ist. Stark wie „Hairkules“ sind Frisuren sicher beim gleichnamigen Salon an der Bonsfelder Straße in Langenberg.

Wer sich hingegen eine „Haarpracht“ wünscht ist beim Friseur mit eben diesem Namen in Langenberg, ebenfalls an der Bonsfelder Straße gut aufgehoben. Auch goldene ober wahlweise auch alte Scheren gibt es im Angebot. Mutmaßlich ist hier der Name aber nicht Programm. Haarschnitte im Friseursalon „goldene Schere“ gibt es an der Friedrichstraße, vom Team „alte Schere“ im Kreiersiepen in Langenberg.

Die Friseurmeisterin Alexandra Wingerter hat „Kopf an Kopf“ vor fast zwei Jahren eröffnet. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Mit Charisma und Harmonie geht es bei diesen beiden Salons zu. Bei „C‘haarisma“ an der Friedrichstraße werden Männern und Frauen mit einem neuen Haarschnitt eine ganz neue Ausstrahlung verliehen. Und bei „Ha(a)rmonie“ an der Schloßstraße finden nach dem Schnitt hoffentlich Kunde und Friseur Wohlgefallen am Ergebnis.

Kopf an Kopf geht es weiter im Karussell der kreativen Namen. Denn „Kopf an Kopf“ heißt der Familienfriseur, bei dem es Jung und Alt an der Feuerdornstraße in Velbert an die Haare geht.

Friseure in Velbert sind bei der Namensvergabe ihrer Salons kreativ

Haarscharf hat es auch noch dieser Velberter Friseursalon in das Ranking der kreativen Namen geschafft. Hoffentlich spielen die Inhaber von „Haar-Scharf“ an der Wilhelmstraße in Neviges auf die Bedeutung „sehr genau“ und nicht „sehr knapp“ an.

Auch die Lockenliebhaber gehen in Velbert nicht leer aus. In Birth gibt es an der Birther Straße eine „heiße Locke“ oder auch sicher mehrere.

Statt kreativem Namen gibt es hier ein kreatives Konzept. Kamm und Stulle eröffnete im vergangenen Herbst in Langenberg Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Auch Heiligenhauser Friseure finden besondere Namen

Die Heiligenhauser Friseure haben einen Schnittpunkt mit den Velbertern: Auch sie sind kreativ in der Namensgebung ihrer Salon. Wie der Friseur „Schnittpunkt“ am Isenbügeler Platz in Heiligenhaus unter Beweis stellt.

Auch hier dürfen die Kunden natürlich nicht die Harmonie vermissen. Denn auch in Heiligenhaus gibt es einen Salon namens „Haarmonie“ an der Jahnstraße.

Mit einem freundlichen „Kamm in“ werden die Kunden hingegen an der Heiligenhauser Hauptstraße begrüßt. Und wer gerne mal eine Reise zu einem neuen Haarschnitt wagen möchte, wird bei „MS Hairport“ sicher vom Team an der Hauptstraße glücklich gemacht.

Name hin oder her, Hauptsache die Frisur sitzt, das ist sicher ein Versprechen, dass der Friseur „Hauptsache“ an der Kettwiger Straße seinen Kunden erfüllen kann.

Und wer es lieber schmackhaft als kreativ mag, der wird auch in Velbert fündig: Bei „Kamm und Stulle“ an der Hellerstraße in Velbert-Langenberg gibt es den Haarschnitt beim Cafébesuch quasi nebenbei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert