Kerzenzauber in Langenberg: Busse fahren Umleitungen

Nix los an der Haltestelle „Tutwelm“ in Velbert-Langenberg: Zumindest am Freitagabend wird das auch so bleiben – denn aufgrund des Kerzenzaubers fahren die Busse eine Umleitung und diese Haltestelle wird nicht bedient.

Langenberg. An diesem Freitagabend steigt in Velbert-Langenberg der Kerzenzauber. Weil dann die Altstadt gesperrt ist, fahren die Busse auch anders.

Es leuchtet in Langenberg, wenn am Freitagabend der nächste Kerzenzauber über die Bühne geht. Dafür wird die Hauptstraße in der Altstadt von 13 bis 0 Uhr für die Durchfahrt gesperrt. Da zeitgleich auch noch die Hauptstraße zwischen dem Bahnhof und Froweinplatz für Asphaltarbeiten weiterhin gesperrt ist, müssen die Umleitungen für den Busverkehr ausgeweitet werden. Das teilt die Stadt Velbert jetzt mit.

Die Linie OV6 vom Velberter ZOB in Richtung Langenberg wird nach der Haltestelle „Am Eller“ über die Plückersmühle und Vogteier Straße fahren und dann auf der Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße an der Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“ enden und beginnen. Die Haltestellen „Tutwelm“ und „Feldstraße“ können auf dem Linienweg nicht bedient werden. In Fahrtrichtung ZOB beginnt die Linie an der Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“.

So voll wie hier beim Kerzenzauber 2019 soll es auch an diesem Freitag wieder in der Altstadt von Velbert-Langenberg werden. Das hoffen zumindest die Veranstalter. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die OV7 vom Velberter ZOB in Richtung Langenberg wird nach der Haltestelle „Krankenhausstraße“, „Vogteier Straße“ und „Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße“ an der Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“ enden und beginnen. In Fahrtrichtung ZOB beginnt die Linie an der Haltestelle Historisches Bürgerhaus, fährt dann über die Hauptstraße, Plückersmühle, Vogteier Straße und anschließend den regulären Linienweg.

Busse der WSW fahren am Freitagabend durch den Tunnel

Die Linie 637 wird in Richtung Wuppertal nach der Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“ durch den Tunnel fahren und dann die Haltestelle „Donnerstraße“ bedienen. In Fahrtrichtung Nierenhof fährt dieser Bus nach der Haltestelle „Donnerstraße“ in den Tunnel und bedient die Ersatzhaltestelle „Historisches Rathaus“ auf der Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße, die Vogteier Straße und fährt weiter auf dem regulären Linienweg.

Die 647 wird in Richtung Wuppertal die bekannte Umleitung über die Heeger Straße, Voßkuhlstraße, Vogteier Straße und Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße fahren. Ab der Haltestelle „Historisches Rathaus“ wird der reguläre Linienweg befahren. In Richtung Hattingen wird diese Linie ab der Haltestelle „Historisches Rathaus“ über die Dr. Hans-Karl-Heinz-Glinz-Straße, Vogteier Straße, Voßkuhlstraße und Heeger Straße fahren. Die Haltestellen „Panner Straße“, „Bahnhof“, „Froweinplatz“, „Seidenweberplatz“ und „Laakmann“ können nach Auskunft der Stadt in dem oben genannten Zeitraum nicht angefahren werden.

