Kellerbrand in Velberter Hochhaus: Zwei Personen verletzt

Bei einem Kellerbrand am Kostenberg in Velbert wurden zwei Menschen verletzt.

Velbert. Am Kostenberg in Velbert ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Brand in einem Hochhaus gekommen. Dichter Rauch drang aus den Kellerräumen.

Am frühen Samstagmorgen ist es zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus am Kostenberg in Velbert gekommen. Die Feuerwehr rückte laut eigenem Bericht gegen 01.20 Uhr mit Löschzügen aus. Zwei Personen wurden durch Brandrauch verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle drang bereits dichter Rauch aus den Kellerräumen. Daraufhin entsendete die Feuerwehr einen erster Trupp unter Atemschutz in den betroffenen Kellerraum. Zwei weitere kontrollierten die benachbarten Kellerräume sowie den leicht verrauchten Treppenraum. Der Brand war nach circa 60 Minuten vollständig gelöscht.

Kellerbrand in Velberter Hochhaus: Bewohner und ehrenamtlicher Feuerwehrmann frühzeitig gehandelt

Die Einsatzkräfte hatten zudem festgestellt, dass bereits vor ihrem Eintreffen ein im Haus wohnender ehrenamtlicher Feuerwehrmann aktiv geworden war. Der soll frühzeitig einen Pulverlöscher durch ein Kellerfenster in den betroffenen Kellerraum abgeblasen haben. Dadurch konnte laut Feuerwehrbericht eine weitere Ausbreitung des Brands verhindert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz mit rund 35 Einsatzkräften war nach rund zwei Stunden beendet. (red)

