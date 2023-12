Wer auf Weihnachten keine Lust hat, kann sich auch an den Feiertagen selbst etwas Gutes tun - manche Sauna in der Umgebung hat nämlich geöffnet.

Langenberg Weihnachten ist so gar nichts für Sie? Dann nicht ärgern. Wir haben ein paar Tipps, wie die kommenden Tage trotzdem ganz nett werden können.

Nicht jeder freut sich über die anstehenden Feiertage - und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche verzichten aus Prinzip auf den Trubel, manchen ist das in den Ursprüngen christliche Fest schlicht egal, manche scheuen den Konsumterror. Andere wiederum sind an den Festtagen allein, ob freiwillig oder nicht. Doch was tun an den Tagen, an denen viele nicht erreichbar sind und viele Einrichtungen geschlossen haben? Eine Ideensammlung.

Entspannung pur in der Sauna

Fangen wir ganz entspannt an, im wahrsten Sinne des Wortes. Warum nicht einfach mal einen Saunatag einlegen? Denn nicht alle haben an den Weihnachtstagen geschlossen. Gar nicht weit weg liegt etwa die Birkensauna am Birkenweg in Haan. Die öffnet am 26. Dezember von 10 bis 22 Uhr, die Tageskarte ohne Zeitlimit kostet 33 Euro, andere Ticketoptionen gibt es im Onlineshop der Sauna (www.birkensauna-shop.de).

Das Schwimm-In in Gevelsberg ist ein beliebtes Ziel und gar nicht so weit weg. Foto: Schwimm in / Privat

Ebenfalls fast um die Ecke liegt das Schwimm-In in Gevelsberg. Das Freizeitbad ist am zweiten Feiertag von 9.30 bis 21 Uhr geöffnet, die Saunalandschaft sogar bis 22 Uhr. Die Tageskarte für Saunadorf und Schwimmbad kostet 24,80 Euro. Mehr zu dem Freizeitbad gibt es im Internet auf www.schwimm-in-gevelsberg.de.

Auch zu Hause kann es schön kuschelig werden

Für ein paar gemütliche Tage muss es aber nicht gleich an den Geldbeutel gehen. Warum es sich nicht zu Hause schön kuschelig machen und die Auszeit genießen? Kleiner Tipp: Jetzt schnell noch einkaufen gehen und sich eindecken, spätestens Freitag und Samstag werden die Läden von denjenigen überrannt, die auf den letzten Drücker noch ein paar Besorgungen machen wollen.

Noch schnell vor Weihnachten mit Lesestoff eindecken? Die Buchhandlung Kape in der Altstadt ist dafür eine tolle Anlaufstelle. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Wer kann, bekocht sich selbst, genießt das leckere Essen, vielleicht mit Freunden oder Familie, die ähnlich denken. Oder auch allein. Auch das kann gut tun. Dazu die Lieblingsmusik auflegen oder einen schönen Podcast anschalten. Nach dem Essen geht es dann gemütlich auf die Couch zum epischen Kinoabend. Entweder im frei empfangbaren TV - die meisten Sender strahlen zu Weihnachten Klassiker und Blockbuster aus -, oder auf den Streamingdienst der Wahl zurückgreifen.

Keine Lust auf Glotze und allein? Trotzdem gemütlich machen, trotzdem auf die Couch und einfach mal zum Buch greifen. Wann sonst bleibt so viel Zeit, um in andere Welten abzutauchen - außer vielleicht im Urlaub. Und bei wem der Bücherstapel auf Null geschrumpft ist: Schnell noch in den Buchhandel gehen und sich selbst beschenken.

Raus in die Natur und Stille genießen

Der Deilbachsteig bietet schöne Ansichten für alle, die gerne zu Fuß unterwegs sind. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Still und starr ruht der See, heißt es in einem Weihnachtsklassiker: Wer an den Feiertagen spazieren oder gar wandern geht, dürfte tatsächlich viel Ruhe haben. Also warum nicht wetterfest anziehen, die Schuhe schnüren und dann raus in die Umgebung. Rund um Langenberg gibt es schließlich genug Wanderwege, die auch ohne lange Anreise erkundet werden können.

Und wer an den Festtagen alleine ist, das aber gar nicht sein will, hat auch verschiedene Möglichkeiten. Wie wäre es zum Beispiel, sich mit anderen Gleichgesinnten zu treffen? Auf www.keinerbleibtallein.net beispielsweise kann man sich registrieren und wird dann zu anderen Mitgliedern der Plattform vermittelt.

Seniorinnen und Senioren besuchen

Oder mal in den Seniorenresidenzen anfragen: Manche der älteren Herrschaften bekommen kaum oder gar keinen Besuch und würden sich sicherlich über Gesellschaft an den Feiertagen freuen: Die entsprechenden Ansprechpartner gibt es hier: Awo-Seniorenzentrum Haus Meyberg (www.awo-nr.de), Arte Care Pflegestift Elisabeth (www.pflegestift-elisabeth.de), Senioren-Park Carpe Diem (www.senioren-park.de/Velbert).

>>>Sauna und Badelandschaft

Größere Thermen haben an den Feiertagen teils durchgehend geöffnet. Eine Tageskarte für Vitaltherme und Sauna in der Badewelt Euskirchen kostet 29 Euro (Heiligabend, bis 14 Uhr geöffnet) bzw. 36 Euro an den beiden Feiertagen. Weitere Informationen auch zu anderen Tarifen gibt es auf www.badewelt-euskirchen.de.

Die Mediterana in Bergisch Gladbach ist ebenfalls exklusiver, hat aber außer an Heiligabend auch am Weihnachtsfest geöffnet. Eine Tageskarte für die Saunalandschaft kostet hier allerdings 59 Euro. Weitere Informationen auf www.mediterana.de.

